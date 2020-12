Sognepræst Lea Skovsgaard fortæller, at man i den her tid finder ud af, hvad der betyder noget for en.

Jul i en coronatid: Følelsernes kampplads

Julens traditioner er i år ikke en selvfølge. Med corona skal familier i år tage stilling til, hvem og hvordan de ses med andre i den søde juletid. Og det kan være både betændt og følsomt. Villabyerne har talt med en præst, en familieterapeut og en ungerådgiver om jul i en coronatid. I denne artikel møder du Lea Skovsgaard, sognepræst i Jægersborg Kirke, som ser en jul, hvor der i høj grad er brug for at række ud til hinanden på en anden måde

Villabyerne - 13. december 2020 Af Kathrine Albrechtsen

24. december samler Jægersborg Kirke 300 mennesker over fire omgange. Men i år er det en udfordring for kirken at skabe rum for fællesskabet uden risiko for at blive smittet.

Så der må tænkes i alternativer både i form af flere og kortere gudstjenester, samt at familier kan bestille en bænk på forhånd, fortæller sognepræst Lea Skovsgaard.

Det er ikke kun kirken, som må tænke i alternativer i år. Også familier må forholde sig til, hvem og hvor mange de skal ses med i juledagene.

En svær beslutning, som kan medføre konflikter.

"For mange handler juletiden om fællesskabet med ens nærmeste, men nogle har store familier og bliver nødt til at prioritere. Måske vi ikke kan være sammen med de ældre på grund af børnebørn, der går i institution eller til fritidsaktiviteter og udgør en potentiel smittefare. Og hvis familierne er meget store, bliver de nødt til at splitte op i år," siger Lea Skovsgaard.

Og det kan blive en følsom snak.

"For juleaften kan være følelsernes kampplads i form af sorg og glæde. Jeg håber derfor, at kirken i år får lov at holde gudstjenester, så vi kan være med til at rumme alle de følelser, der er i julen," siger Lea Skovsgaard.

Ræk ud til hinanden Lea Skovsgaard ser i år en jul, hvor der er brug for at række ud til hinanden på en anden måde. Derfor opfordrer hun sine konfirmander til at skrive et julekort til deres bedsteforældre.

"Det kan blive rigtig hårdt for nogen juleaften. Især dem, som lever alene eller ikke er nogens nærmeste. De vil formentlig komme til at sidde alene juleaften. Der kan man vise, at de har betydning i ens liv, ved for eksempel at køre forbi med en julekurv eller sende et julekort," siger Lea Skovsgaard, der også ser nogle positive ting ved jul i en coronatid. Blandt andet, at der punkteres for juleræset.

"At vi i år slipper for juletravlheden, frigiver måske for mere nærvær og overskud," siger hun.

Sætte pris på det Med corona bliver mange af julens traditioner sat på pause. Men i stedet for at blive skuffet, så lyder rådet fra sognepræsten, at man skal sætte pris på, at julen betyder så meget for en.

"Indtil nu har det måske i mange år været en selvfølge at samles med vores store familier alle juledagene. Selv plejer jeg at mødes med mine brødre 2. juledag, men det er ikke sandsynligt, at det kan lade sig gøre i år. Det vil jeg så glæde mig til, at vi kan gøre til næste år. På den måde finder man i den her tid ud af, hvad der betyder noget for en," siger Lea Skovsgaard.