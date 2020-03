Formanden for Handelsstandsforeningen i Gentofte, Jørgen Simmelsgaard, kan lige som alle andre butiksejere mærke en betydelig nedgang i antallet af kunder som følge af frygten for coronavirussens udbredelse.

Send til din ven. X Artiklen: Jørgen Simmelsgaard: Vi er alle udfordrede. Situationen er voldsom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jørgen Simmelsgaard: Vi er alle udfordrede. Situationen er voldsom

Formanden for Handelsstandsforeningen i Gentofte opfordrer til, at alle udviser fleksibilitet, så flest mulige butikker overlever den kommende tid. Han roser den danske regering for at udvise både handlekraft og imødekommenhed

Villabyerne - 13. marts 2020 kl. 12:30 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kraftig reduktion af kunder og dermed et kraftigt dyk i omsætning i alle de butikker, der ikke handler med fødevarer. Så kort kan situationen for detailbranchen i Gentofte Kommune lige nu sammenfattes. Ifølge formanden for Handelsstandsforeningen i Gentofte, Jørgen Simmelsgaard, der selv driver Kop & Kande på Strandvejen i Hellerup, er situationen ”meget alvorlig”. ”Det hele afhænger af tidsperspektivet. Jo længere den her coronakrise vil vare, jo flere butikker vil gå under,” siger Jørgen Simmelsgaard, der indtil videre kan melde, at alle butikker i Gentofte fortsat holder åbent. ”Vi har i forvejen et hårdt trængt detail- og retailmarked, så det her vil helt sikkert betyde, at nogle bliver nødt til at dreje nøglen om.”

En farlig spiral Når omsætningen tager et voldsomt dyk nedad, som tilfældet er lige nu, melder der sig tre problemer for butiksejerne. Tre problemer, der alle har likviditet som nøgleord: likviditet i forhold til varelageret, likviditet i forhold til huslejen og likviditet i forhold til aflønning af personalet. ”Mange køber varer hos deres grossister på kredit. Hvis de så ikke får solgt de varer, så er deres kassekredit lige pludselig bundet af varer, og de når hurtigt deres kreditramme. Så er der ikke råd til huslejen eller til at aflønne personalet, og så er de inde i en meget farlig spiral,” siger Jørgen Simmelsgaard. Han sender derfor en klar appel til alle – leverandører, udlejere og banker – om at udvise forståelse og fleksibilitet: ”Jeg opfordrer til, at alle er fleksible lige nu, så vi kan holde flest mulige butikker i live. Og så noterer jeg mig med tilfredshed, at der er en hjælpepakke på vej fra regeringen, der netop adresserer vores likviditetsproblemer. Regeringen har været handlekraftig, jeg synes, det giver god mening, at de har været tidligt ude.” Huslejen kan blive dødsstødet for mange, hvis krisen varer ved, men i virkeligheden er budskabet til udlejerne jo ret enkelt, vurderer Jørgen Simmelsgaard: ”Hvis du gerne vil have en butik i dit lejemål til efteråret, så skal du udvise lidt forståelse her i foråret.”

Undgå panik Både onsdag og torsdag har budt på massive hamstringer i fødevarebutikkerne i hele landet, også i Gentofte. Det forstår Jørgen Simmelsgaard sådan set godt: ”Det er selvskrevet, at folk går lidt i panik, når landet bliver lukket ned. Men min opfordring er klart, at man bevarer roen. Der er nok varer til alle. Jo mere forståelse, man har for det, jo mere kan vi sørge for, at der er nok til alle. Undgå panik. Panik gør kun skade i sådan en krisesituation.”



Hvordan ser det ud i din egen butik? ”Jeg kan mærke en betydelig kundenedgang. Den startede allerede torsdag morgen. Jeg dækker mig ind i forhold til likviditet og varer. Jeg har bedt mine leverandører om hjælp, og de er meget imødekommende. Jeg synes, jeg mærker en forståelse i alle led. Når det gælder mit personale, bruger jeg de instrumenter, der er til rådighed, f.eks. ved at regulere på deres arbejdstid.”



Hvordan påvirker krisen dig?



”Jeg har den samme bekymring, som alle andre har. Men jeg sørger for at sikre både personalet og kunderne bedst muligt. Vi spritter af, sørger for at holde afstand til hinanden og til kunderne, og så har vi aflyst alle møder med eksterne aktører.”

Hvad skal der ske, før du vil overveje at lukke din butik midlertidigt?



”Hvis der viser sig sygdomstegn hos personalet, så vil jeg selvfølgelig sende dem hjem lige med det samme. Og så vil jeg overveje at lukke ned. Det er helbredet først, økonomien kommer nr. 2.”