Jobnyt: Erfaren vicedirektør til Herlev og Gentofte Hospital

"Jeg er glad og ydmyg over at skulle være vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital. Hospitalet har stærke faglige miljøer og en klar ambition om at blive bedre til gavn for patienterne. Det er jeg ikke i tvivl om, da jeg har haft den glæde at være en del af fællesskabet de seneste otte år. Herlev og Gentofte Hospital er unikt, fordi det både er et af landets største akuthospitaler, rummer et af de nationale kræftcentre og har højt specialiserede funktioner.