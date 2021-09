Kontorhotellet på Charlottenlund Slot lægger lokaler til et netværk for arbejdsløse ledere og tilbyder billige kontorpladser til ledige på dagpenge. Foto: Anders Brinckmeyer Foto: Anders Brinckmeyer/Anders Brinckmeyer, andersbrinck

Send til din ven. X Artiklen: Jobcenter får ledige i arbejde på slottet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jobcenter får ledige i arbejde på slottet

Samarbejde mellem kontorhotellet på Charlottenlund Slot og Jobcenter Gentofte har fået flere i gang

Villabyerne - 24. september 2021 kl. 11:03 Kontakt redaktionen

Erhvervslivet mangler hænder, og jobcentrene kritiseres for ikke at kunne få de ledige i gang. Men i Jobcenter Gentofte har man i fire år haft gode resultater af et samarbejdet med kontorhotellet på Charlottenlund Slot.

Kontorhotellet på Charlottenlund Slot ledes af direktøren for it-virksomheden Edora, Mads Hedegaard, der blandt andet laver software til det offentlige.

Som leverandør til kommunerne var han i 2017 i dialog med Gentofte Kommunes Jobcenter, og det førte til et samarbejde med 'Ledernetværk Gentofte':

"Jobcenteret er dygtige til at hjælpe os med at rekruttere specialister, så vi tilbød at lægge lokaler til deres netværk for arbejdsløse ledere - og så tilbyder vi dem også billige kontorpladser til ledige på dagpenge," fortæller Mads Hedegaard i en pressemeddelelse.

Han kan se klare fordele for kontorhotellet ved at have potentielle nye medarbejdere til at komme på slottet.

Ledernetværket er et aktivt netværk for ledige ledere, specialister og selvstændige, og Charlottenlund Slot huser som kontorhotel 18 virksomheder med i alt omkring 100 medarbejdere.

Samarbejde mellem Jobcenter Gentofte og Charlottenlund Slot har foreløbig ført til, at flere arbejdsløse er kommet i løntilskudsstillinger i nogen af virksomhederne på slottet eller er startet som selvstændige. Der er endda blevet skabt en ny virksomhed, da to ledere på netværksmøderne på slottet fandt sammen om at starte virksomheden 'Biodry', der sælger apparater til at fjerne fugt i bygninger.

Faldende ledighed Det går i øvrigt godt med ledigheden i Gentofte Kommune, som siden december 2020 under coronakrisen er faldet med over 25 procent, så der i dag blot er 951 borgere, der mangler arbejde. jesl