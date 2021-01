Se billedserie Jette Eggeriksen nåede kun at være pensionist i 14 dage, før hun trådte ind ad døren i Ribisgårdens vuggestue og børnehave.

Send til din ven. X Artiklen: Jette er lige fyldt 80 og arbejder stadig på fuld tid i børnehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jette er lige fyldt 80 og arbejder stadig på fuld tid i børnehave

Børnene elsker Jette Eggeriksen, og deres forældre overtaler hende hvert år til at fortsætte

Villabyerne - 27. januar 2021 kl. 08:49 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Fredag fyldte Jette Eggeriksen fra Hellerup 80 år. Fødselsdagen fejrede hun med sine børn i dobbelt forstand. Om aftenen med de biologiske af slagsen, men forinden med de godt 90 børn i Ribisgårdens vuggestue og børnehave, der er hendes hjerteblod.

Her arbejder hun stadig på omtrent fuld tid i en alder af 80 år, og det har hun gjort lige siden hun i 1999 trådte ind ad døren og spurgte, om de havde brug for hende. Der havde hun nået at være pensionist i 14 dage.

"Det kunne jeg ikke holde ud. Jeg kunne ikke gå derhjemme og glo, for jeg bliver rastløs, hvis jeg ikke har noget at foretage mig, Jeg får energi ved at gå på arbejde," fortæller hun.

Det betyder også, at hun langtfra er en hyggetante, der bare sidder, når hun er på arbejde. Der skal ske noget, og hun har opfindsomme indslag klar hver eneste dag.

"Jeg har hele tiden nye idéer. De skal løbe hurtigt efter mig, og hvis jeg har sat mig noget i hovedet, så bliver det fuldført. Vi er meget kreative i min gruppe, og vi finder på alt muligt. Vi har om verdensmålene for tiden, og i dag har vi lavet en havbund, hvor vi har lagt plastik, og hvad vi finder af affald på, så vi lærer at passe på fiskene og vores hav," siger hun.

Et unikt engagement I Ribisgårdens ledelse er de fulde af begejstring over at have Jette Eggeriksen. Superlativerne står i kø, når de skal beskrive hende, og man mærker hurtigt, at det er oprigtigt ment.

"Jette er et fuldstændig unikt, engageret menneske med et fantastisk nærvær og udstråling. Børnene elsker hende, og forældrene er fascineret af hende. Hun tager alle med storm," siger leder Ulla Engholm.

Jette Eggeriksen bliver beskrevet som frisk og rørig, når hun kommer susende i sin smarte bil, og selv i silende regn fjerner hun ukrudt i Bernstorffsparken, hvor børnehaven dyrker grøntsager til deres projekt haver-til-maver.

"Jeg har hele tiden nye idéer. De skal løbe hurtigt efter mig, og hvis jeg har sat mig noget i hovedet, så bliver det fuldført."





Jette Eggeriksen, 80-årig pædagogmedhjælper i Ribisgårdens vuggestue og børnehave Kan du overhovedet holde varmen, spørger de hende så, og hun svarer forundret.

"Det er ikke noget problem, jeg tager bare tøj på."

Heller ikke Aula og diverse digitale værktøjer er nogen udfordring for den 80-årige pædagogmedarbejder. Hun kaster sig bare over det.

"Jeg øver mig, men jeg er rimelig god. Det er jo en fantastisk udvikling fra jeg startede, hvor vi håndskrev alt muligt og til i dag, hvor vi bare får en iPad i hånden, og så kører det. Man skal have ørerne stive, men det er med til at holde mig skarp," lyder det positivt.

En barnesjæl På Uglestuen i Ribisgårdens børnehave kan de indimellem tvivle på, om Jette Eggeriksen virkelig er 80 år, fortæller hun.

"Det var så sjovt i går. Der var en, der kiggede på mig og spurgte 'har du mælketænder endnu?'", griner Jette.

"De kalder også nogle gange, 'Jette, Jette, der er en, der græder. Kald lige på en voksen.' Jeg må være et legebarn i deres øjne."

Det er med til, at Jette Eggeriksen fortsætter ufortrødent. Hun kan ikke undvære børnene, og forældrene insisterer på, at hun da som minimum må fortsætte til deres børn skal i skole. Det har varet i mange år, som hun bemærker.

"Jeg elsker de børn. For mig er det livgivende at være her. Det er mit hjerteblod, og det er jo den der fornemmelse af, at de har brug for en, når man er der. Man kan godt være lidt morgensur, men når man kommer ind, og de råber til mig, så er jeg helt oppe at køre", siger hun.

Adspurgt om det ikke også kan være lidt stressende med de mange børn, der vil have fat i hende og råber, griner hun hjerteligt.

"Jeg bliver aldrig stresset af børn. Kun af voksne."

Et glas rosé på Peder Til fredagens fødselsdagsfejring fik Jette Eggeriksen en blomst overrakt af hvert barn og et stort kort.

"De sang for mig og gav mig blomster. Det var en fantastisk dag, og jeg fik nogle smukke glas. Min leder gjorde et stort stykke arbejde for at gøre dagen festlig," siger hun.

Hun har også fået et fint, håndskrevet kort af borgmes­ter Hans Toft, fortæller hun.

Selv havde hun forsvarligt indpakkede godteposer og lagkage med til børnene, mens kollegerne må vente på at få lov at fejre hende.

Et stort cocktailparty blev udskudt til sommer, hvor det i stedet bliver en roséfest i sommerhuset i Rågeleje for små 100 gæster. Det skyldes selvfølgelig corona, og Jette Eggeriksen har også udset sig flere ting, hun glæder sig til igen at kunne gøre, når situationen tillader det.

"Så kan man få et glas rosé på Peder," som hun siger.

Ligesom i arbejdslivet, så er hun også privat midt i sit andet længerevarende forhold. Hun mistede sin første mand efter over 25 års ægteskab, og med sin nuværende, Chris, har hun været gift i 30 år.

"Jeg har været trofast. Der er ikke mange, der har haft to sølvbryllupper," siger Jette Eggeriksen, der altså er godt på vej mod endnu et sølvbryllup i arbejdsmæssig forstand.

Men det kan også være, hun finder på noget andet, siger hun, hvis ikke forældrene igen overtaler hende til at fortsætte.

relaterede artikler

80 år: Ulf Pilgaard savner revyen 15. november 2020 kl. 07:21