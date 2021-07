Jesper Rømer mener, der bør børes noget ved den høje fart på Smakkegårdsvej. Efter hans mening må det være muligt at lave nogle bump, chikaner eller fodgængerfelter, der kan få bilisterne til at lette foden fra speederen. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Jesper ville bestille en fartkontrol, men på lige præcis hans vej vil politiet ikke komme

Smakkegårdsvej er en bred og trafikeret vej, hvor der bliver kørt alt for stærkt, mener beboer Jesper Rømer. Men Nordsjællands Politi vil ikke lave en fartkontrol, for Gentofte Kommune har kun fået lov at sænke hastighedsgrænsen på Smakkegårdsvej til 50 kilometer i timen som en forsøgsordning, og den er for længst udløbet

Villabyerne - 01. juli 2021

Når Jesper Rømer skal køre sin datter i børnehave om morgenen, skal han først krydse Smakkegårdsvej for at komme over og cykle i den rigtige side, inden han skal krydse vejen igen efter en kilometer for at bruge nedgangen til Ermelundsvej.

Det kan både tage lang tid og føles usikkert på en travl og trafikeret hverdagsmorgen, og det er indimellem med en knude i maven, at han ser sine ældre børn krydse vejen for at komme i skole.

"Det er helt skørt. Der er ingen nåde, og der er ikke nogen biler, der holder tilbage," siger han.

Han undrer sig over, at der på hele Smakkegårdsvej, en bred og cirka halvanden kilometer lang strækning fra Gentoftegade til Jægersborg Allé, ikke er nogen fodgængerovergange, ingen lysregulering eller nogle hastighedsnedsættende tiltag.

For der bliver generelt kørt for stærkt, oplever han, og særligt om aftenen sker det jævnligt, at der drøner en bil forbi med dobbelt hastighed af de tilladte 50 kilometer i timen.

Derfor tænkte han, at han om ikke andet kunne bestille en fartkontrol hos Nordsjællands Politi. Men politiets svar overraskede ham. De vil ikke komme og måle på Smakkegårdsvej, og det skyldes, at Gentofte Kommune ikke overholder politiets anvisninger, lød svaret.

"Når man køber hus her, så ved man godt, at der er trafik og larm, men at man ikke engang kan få en fartkontrol på grund af en konflikt mellem kommunen og politiet, det er helt absurd," siger Jesper Rømer.

En gammel sag Villabyerne har spurgt både Gentofte Kommune og Nordsjællands Politi, hvad der er op og ned i sagen.

"Jeg kan ikke umiddelbart genkende, at politiet ikke skulle kunne udføre en fartkontrol," siger Park og Vej-chef Henning Uldal.

Han forklarer, at fartgrænsen på Smakkegårdsvej blev sænket i 2014, og det skete rent praktisk ved, at man fjernede de gamle skilte, der tillod 60 kilometer i timen.

"Mange borgere henvendte sig om den høje hastighed og var utrygge. Derfor blev det i et samarbejde med politiet besluttet at sætte hastigheden ned," forklarer han.

I første omgang blev der sat kampagneskilte op uden den ønskede effekt. Da Smakkegårdsvej er en bred vej, der godt kan signalere, at der må køres med en højere hastighed, skulle kommunen ændre på vejens forløb eller lave andre hastighedsdæmpende tiltag.

I 2017 afmærkede man så spærreflader på vejen i form af hvide striber, så man skulle køre i mere svingende forløb og for at gøre kørebanen visuelt smallere.

"Da vi afsluttede forsøget, var hastigheden stadig ikke kommet helt ned på 50 kilometer i timen. Nogle bilister kørte bare over striberne," siger Henning Uldal.

Ikke fået lov Men Gentofte Kommune har faktisk aldrig fået permanent tilladelse til at sænke hastigheden på Smakkegårdsvej, kun på forsøgsbasis. Det fremgår af et svar fra vicepolitikommissær i Nordsjællands Politi Steffen E. Østergaard.

"Jeg kan se, at sagen stammer helt tilbage fra 2011, hvor Gentofte Kommune har anmodet om en hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t. Dette er blevet afvist af politiet, og politiet har sat som betingelse, at der skulle etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen for at imødekomme en hastighedsnedsættelse. Gennem tiden har der været lavet forskellige forsøgsordninger med milde hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse har været evalueret og har ikke haft den ønskede effekt. Forsøgsperioden med disse foranstaltninger er udløbet, og der er ikke sket yderligere i sagen," skriver han som svar på, hvorfor Nordsjællands Politi ikke ønsker at lave en fartkontrol på Smakkegårdsvej.

Han kalder det en unik sag, og han kender ikke til andre steder, hvor det samme gør sig gældende.

Forholdt politiets kommentar svarer Henning Uldal:

"Det er korrekt, at skiltningen er aftalt som et forsøg. Kommunen er dog ikke blevet mødt med krav fra politiets side om at genetablere skiltning med 60 km/t. Tværtimod har det det været afgørende for politiet, at hastighedsgrænsen blev fastholdt på 50 km/t," siger han og understreger, at der er afsat midler til nye tiltag.

Projekt på vej For reelt at få lov til at have en hastighedsgrænse på 50 km/t på Smakkegårdsvej, som skiltningen allerede nu angiver, skal Gentofte Kommune foretage fysiske ændringer på vejen.

Og det har også været planlagt, fortæller Henning Uldal.

"Der er afsat to millioner til første etape til at lave noget fysisk ved vejen. Det kan for eksempel være nogle ind­snævringer med grønne bede, der også kan opsamle og forsinke regnvand. Novafos skal lave vandseparering og klimatilpasning i hele Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej og skal grave vejen op i etaper. De har forventet opstart i 2022 og har allerede lavet prøveboringer og er påbegyndt projektering. Den langsigtede løsning er, at vi herefter bygger noget forskønnende, som samtidig sænker hastigheden. På den måde skal der kun graves i vejen én gang, og vi minimerer generne for både vejens beboere og de øvrige trafikanter," siger Park og Vej-chefen.

Spurgt til Jesper Rømers oprindelige undren om manglen på fodgængerovergange, forklarer Henning Uldal, at der er andre tiltag, der fungerer bedre og øger trafiksikkerheden mere.

"Generelt etablerer vi ikke fodgængerfelter længere på strækninger. Hverken Rådet for Sikker Trafik eller politiet anbefaler, at der etableres fodgængerfelter, som ikke er i forbindelse med kryds, fordi det giver en falsk tryghed, og bilister har tendens til at overse dem. Til gengæld kan man etablere krydsningsheller, hvor man kan krydse vejen i to tempi, som for eksempel på Høeghsmindevej ved Maltegårdsvej," siger han.

