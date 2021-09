Jens var til VM i Paradart

For Jens Bergstrøm kunne optakten til VM i Paradart have været bedre med tanke på corona-epidemien, der længe har spændt ben for manges gøremål. Op til et stort dartstævne kunne træningsmulighederne snildt have været mere optimale, da træningslokaler og alle former for turneringer har været lukket ned i lange perioder og udskiftet med hjemmetræning og online-turneringer.