Jeg er så glad for min cykel: Schrøder Cykler fejrer 100 års jubilæum lørdag

En af Danmarks mest berømte cykelforrretninger, Schrøder Cykler på Bernstorffsvej, inviterer til reception på lørdag for at fejre sit 100 års jubilæum

100 år er gået, verden har forandret sig, men Schrøder Cykler er her stadig, både på Bernstorffsvej og på Langebro.

En række af de største navne i dansk cykelsport, på bane såvel som på landevej, har ført Schrøders rød-hvide rammer frem til sejre på det allerhøjeste niveau ved olympiske lege, verdensmesterskaber og et utal af danske mesterskaber. Ryttere som Niels Fredborg, Mogens Frey, Hans-Henrik Ørsted, Reno B. Olsen, Gunnar Asmussen og Johnny Weltz m.m.fl.

Som et kuriosum kan det nævnes, at Bjarne Riis som drengerytter kørte på Schrøder og at Ole Ritter vandt sin første 6-dagessejr i Herning i 1974 på en Schrøder-cykel.