Jeannie Lund Kolberg glæder sig helt vildt til at tage fat på arbejdet som kropsterapeut. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Jeannie blev nedbrudt af psykisk vold: Sådan kom hun igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeannie blev nedbrudt af psykisk vold: Sådan kom hun igen

Jeannie Lund Kolberg har åbnet Regain Room på Strandvejen 130B. Et univers, hvor man kan blive regenereret, både i kroppen og sindet. Hun ved af egen erfaring, hvad det vil sige at knække sammen og have brug for genopbygning

Villabyerne - 29. april 2021 kl. 08:31 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Man behøver ikke at rejse til verdens ende eller at læse tykke bøger for at lære, at velvære handler om både krop og psyke. Hvad nytter det f.eks. at have et højt betalt job og en sportstrænet krop, hvis man inderst inde er ulykkelig? Eller hvis man ikke tror på sig selv?

Det ved 37-årige Jeannie Lund Solberg alt om. Hun sad som salgschef for store virksomheder inden for kosmetik og detail, hun var i perfekt fysisk form og gift med en dejlig mand. I hvert fald på overfladen. Under overfladen blev hun langsomt nedbrudt af psykisk vold i ægteskabet, indtil hun en dag med de sidste kræfter fandt vejen til et krisecenter. Det var tre år siden.

"Jeg tror, det er en fordel for mig, at jeg selv har prøvet at knække sammen. At jeg har levet i et voldeligt ægteskab og mærket, når kroppen går i stressmode. For det betyder, at jeg kan møde andre mennesker lige der, hvor de er," siger Jeannie Lund Kolberg, der forleden åbnede sin klinik Regain Room på Strandvejen 130B, i kælderen hos Hair By ASH.

Regain Room er et univers med fokus på krop og sind, hvor Jeannie tilbyder kropsterapi, coaching og mental træning. Hun har faktisk også yogatræning på porteføljen (men den foregår inde på Bredgade), og man kan også hyre hende som personlig træner.

En stærkere kvinde Efter sin egen genopbygning gik Jeannie Lund Kolberg i et par år tilbage til jobbet som salgschef. Men noget var forandret inde i hende.

"Jeg skulle lære at mærke min krop efter sammenbruddet. Og jeg skulle lære at sætte grænser. Det mix af terapeutisk hjælp og kropsterapi, jeg fik, gjorde en kæmpe forskel. Det gjorde mig til en stærkere kvinde. Hvor var det fantastisk, at der var nogen professionelle mennesker, der greb mig. Jeg kunne mærke, at jeg ville bruge den viden og erfaring til at hjælpe andre," smiler Jeannie Lund Kolberg, der derfor har brugt det seneste år på at uddanne sig til kropsterapeut og coach.

"I kropsterapi tager man udgangspunkt i både den mentale og fysiske tilstand. Ved smerter kigger jeg på årsagen til de smerter. Der kan også være samtaleterapi ind over. Det er hele tiden en vekselvirkning mellem, at jeg mærker efter i patientens krop på briksen og at vi taler om det. Enten undervejs eller til slut. Det hele spiller sammen, og der er ikke to behandlinger, der er ens," siger Jeannie Lund Kolberg.

"Jeg kigger meget på, hvordan kroppen bevæger sig, når man trækker vejret. Jeg kigger efter uligheder og opspændinger," tilføjer hun.

Jeannie Lund Kolberg har tidligere undervist i fitnesscentre og ved derfor også ved en masse om fysisk træning og kostvejledning.

Mange af os kunne have godt af at stoppe op og mærke efter i vores krop, hvordan vi egentlig har det, mener hun.

"Vi lever i et samfund, der stiller meget høje krav, en præstationskultur lige fra vi er børn. Og vi lever meget af livet oppe i hovedet, så jeg arbejder rigtig meget med at hjælpe folk fra hovedet og ned i kroppen. Først handler det om at få skabt noget kontakt. Kroppen er virkelig smart og superkompleks. Den kan være din bedste ven, hvis du lærer dens sprog at kende," smiler Jeannie Lund Kolberg. Og tilføjer så:

"Jeg er din krops talerør. Her kan du få det, din krop eller sind har brug for. Husk lige at mærke efter i stedet for at tonse derudad. Hvis du tager vare på dig selv, kan du også præstere bedre."