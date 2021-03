Se billedserie Det er produktionsselskabet Mavx Production, nr. 1 på den filippinske Netflix med filmen Finding Agnes, der står bag filmen Will you marry. Producer er Erwin Blanco, og instruktør er Veronica Velasco, som har vundet adskillige filmpriser. Pressefoto

Jeanet blev filmstjerne ved et tilfælde

I løbet af 2021 kan man på Netflix finde en filippinsk film med Jeanet Lang Bolvig fra Hellerup på rollelisten som dansk godsejerfrøken. Det til trods for, at hun aldrig tidligere har spillet skuespil

06. marts 2021

Hvis man for blot et par måneder siden havde sagt til Jeanet Lang Bolvig, at hun skulle være med i en filippinsk spillefilm optaget på et dansk gods, havde hun slået sig på lårene af grin.

Jeanet Lang Bolvig bor i Hellerup, ejer designbrandet Attitude With Story, hvor hun kombinerer sine fotos med storytelling, og så er hun mor til fire. Ved siden af det læser hun religionsvidenskab på universitetet. Intet, der umiddelbart linker hende til filmbranchen.

Men nu kan hun se tilbage på fire dages filmoptagelser på Lerchenborg Slot nær Kalundborg, hvor hun har spillet godsejerfrøken i selskab med flere filippinske filmstjerner.

Hun har aldrig i sit liv modtaget skuespilundervisning, men hun er impulsiv og fuld af selvtillid, og det er en cocktail, der skaber kulør på tilværelsen.

Gør det, mor Det var onsdag den 9. december, at Jeanet Lang Bolvig blev ringet op af produktionsselskabet Mavx Production, der spurgte om hun ville medvirke i en filippinsk Netflix-produktion. En af de bærende roller i filmen havde lagt sig syg med corona, og nu manglede de en skuespillerinde, der kunne træde til allerede den efterfølgende dag.

Jeanet Lang Bolvig bruger bureauet Basic Cph til at fotografere sine børn, og for at være med på familieportrætter, er det et must, at der også ligger et billede af hende selv. Hun har en enkelt gang tidligere medvirket i en reklamefilm for Børsen, hvor hun ikke skulle sige noget, men er altså aldrig tidligere blevet castet som skuespiller.

"I første omgang tænkte jeg, hvorfor ikke. Det kan jeg sikkert sagtens, men så sagde jeg faktisk nej. Min yngste datter Lucca havde fødselsdag om torsdagen. Og jeg er der altid på børnenes fødselsdage. Men børnene var ellevilde på mine vegne og sagde, at jeg da bare skulle tage af sted," fortæller Jeanet Lang Bolvig.

Efter en kort betænkningstid takkede hun ja og fik tilsendt manuskriptet, som hun lige nåede at skimme, inden hun næste dag kørte mod Kalundborg.

Fillipinske divaer Rollen, hun skulle spille, var søsteren til den danske, mandlige godsejer. Faktisk en større rolle i filmen, der hedder 'Will you merry'.

"Der var 41 replikker på engelsk, jeg skulle lære. Og så skulle jeg tale britisk-engelsk med lidt dansk accent," forklarer hun.

Broderen Fritz blev spillet af Paul fra Gentofte, der har lavet en del filmarbejde. De to filippinske hovedroller blev spillet af Carmela Brosas - som er et stort navn på Filippinerne, hun har sit eget talkshow K Brosas med 1,3 millioner følgere på instagram - og Elisse Joson, et af de allerstørste skuespilnavne på Filippinerne. Hun har 3,4 millioner følgere på instagram.

Den første dag tog Jeanet Lang Bolvig bilen, så hun lige kunne nå at fejre Luccas 10-års fødselsdag, inden hun tog afsted, men de resterende tre dage af indspilningerne mødtes hun kl. 7.30 med resten af holdet ved Hotel Absalon, hvor filmholdet boede.

En happy end Plottet i filmen er i korte træk, at en fillipinsk kvinde og hendes smukke datter tager til Danmark for at besøge den mand, som kvinden har haft kontakt med på nettet. Da de ankommer til godset, møder de Fritz og hans søster Shauna, spillet af Jeanet. Handlingen byder på masser af forviklinger og misforståelser, inden den til sidst ender lykkeligt.

"Det var nogle lange dage, men det var også virkelig spændende at være med. Og jeg nød at blive vartet op på settet. Vi fik ikke meget feedback på vores skuespil, men fik efterfølgende at vide af det danske produktionsselskab, at den filippinske del af holdet troede, at vi var nogle af Danmarks bedste skuespillere, så de må have været godt tilfredse," griner Jeanet Lang Bolvig.

Klar på en toer I virkeligheden opfatter Jeanet Lang Bolvig sig som en ret privat person, så det var en smule grænseoverskridende pludselig at springe ud som skuespiller.

"Men jeg er glad for, at jeg har fået den oplevelse. Det må kaldes en af de HELT store overspringshandlinger i min eksamenslæsning," siger hun.

Hun vil da heller ikke afvise, at hun ville gøre det igen.

"Da filmsettet blev pakket sammen, foreslog jeg produktionslederen halvt i spøg, at der da burde laves en toer, som passende kunne blive optaget på en strand i Filippinerne. Og det var han ikke helt afvisende over for. I hvert fald sagde han 'See you in the Philippines', da vi sagde farvel."