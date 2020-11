Der blev i den grad gået til vaflerne - eller måske rettere mangoerne - da KutiMangoes lagde vejen forbi Byens Hus i søndags. Foto: Peter Madsen

Jazz-anmeldelse: Mellem palmer og skyskrabere

KutiMangoes i Byens Hus gav søndag en medrivende koncert, men der manglede et par ballader på en eftermiddag, hvor lydpresset var konstant

Villabyerne - 13. november 2020 kl. 14:01 Af Peter Madsen, kulturanmelder på Villabyerne Kontakt redaktionen

Gentofte Jazzklub havde søndag den 8. november besøg af fusionsbandet KutiMangoes. Fusionen består i, at de har skabt en udgave af jazz, hvor afrikansk "junglemusik" er blandet op med stilarter, som for eksempel Charles Mingus og 1950-60'ernes modernisme/bebop.

De strømlinede, gennemarrangerede stykker giver netop mindelser om Charles Mingus og Art Blakey and the Jazzmessengers og vel egentlig også Charlie Parker og Dizzy Gillespie, som jeg hører det. Reggae blander sig såmænd også i løjerne af og til.

Det er yderst teknisk begavede musikere, bandet består af, hvilket de komplicerede melodiske forløb viser til fulde og kræver. Det er ikke let musik at spille, men ingen af musikerne havde skyggen af besvær i den retning.

Letløbende fraser blev med henslængt rytmisk sans befordret ud i salen i Byens Hus af de seks musikere, så man befandt sig et sted imellem palmer, kokosnødder, aber og skyskrabere.

Det hele blev med samplere som støtte kastet nok så kraftigt ud i rummet fra start til slut, og undertegnede savnede af og til en ballade som stille afveksling. Dem var der kun et par stykker af i starten og slutningen, og netop det dannede skøn kontrast til junglelyde og 'bilhorn' for at karakterisere det sådan. Ikke en kritik, men en konstatering.

Fornyelser af klangen Bandets medlemmer trakterede alle forskellige typer instrumenter, hvilket kalejdoskopisk fornyede klangen undervejs. For eksempel havde trombonisten Gustav Rasmussen noget så sjældent som et bastrompet-flygelhorn med, som han fik en yderst smuk, blød og delikat sound ud af. Også en cajun guitar og naturligvis en trombone var med til at ændre hans klangbillede undervejs.

De to saxofonister, Michael Blicher og Aske Drasbæk, trakterede begge forskellige saxer som alt, tenor og baryton.

Det giver sig selv, at synthesizer (Johannes Andresen) og percussion (Magnus Jochumsen) samt et trommesæt (Casper Mikkelsen) kan mange forskellige lyde, hvilket blev demonstreret på den mest elegante vis, så både jungledyr og dyttende amerikanerbiler fik lov til at udfolde sig sideløbende i rummet.

Selv afrikansk sang blev publikum vidner til i denne fusionsverden, hvor aber udøver deres virtuositet i træerne, og smarte jakkesæt med rygende cigaretter spankulerer ad avenuerne i New York på en og samme tid.

En spændende og anderledes jazz-eftermiddag i Gentofte Jazzklubs regi, hvilket klubben skal roses for. Der er altid noget at komme efter, når de slår dørene op i Byens Hus, og for alt dette skal der trods det ret konstante lydpres fem stjerner ned fra jungle-/New York-nattehimlen.