Japans store filminstruktør undersøger, hvad det vil sige at være familie

Torsdag 19. november kl. 18-21 sætter Gentofte Hovedbibliotek fokus på den japanske filminstruktør Hirokazu Kore-eda med foredrag og visning af filmen 'Nobody Knows'.

Hans film er hverdagsskildringer båret af en dyb humanisme, der hylder livets små øjeblikke som selve fundamentet for vores liv og lykke. En rød tråd gennem hans 25-årige karriere har været undersøgelsen af, hvad det vil sige at være familie - set i lyset af den traditionelle japanske families opløsning.

Filmen 'Nobody Knows' fra 2004 er baseret på en virkelig hændelse om en børneflok på fire, som bliver efterladt af deres mor i en lejlighed i Tokyo. Børnene indser snart, at de selv må tage ansvaret for deres hverdag og hinanden.