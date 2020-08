Jagger: Det er 'bare' en cheeseburger - men den er lavet ordentligt

"Vi faldt for det her lille lokale på Strandvejen. Det er en god beliggenhed, der ligger en del andre madkoncepter i området og og ejendommen er smuk og størrelsen fin. Det skulle være en fiks lille restaurant."

Men selvom rammerne er nye, er konceptet bag Jagger det samme: nemlig at lave et alternativ til de eksisterende burgerkæder, men hvor råvarerne er af høj kvalitet.

Lige nu går de to "madnørder" med tanker om at udvikle flere koncepter i samme kategori, og det ligger også i kortene, at de på et tidspunkt skal prøve at teste Jagger-konceptet uden for landets grænser i byer, der minder om København.