Jægersborg Boldklub dribler sammen med FCK

I jagten på at opnå de bedst mulige betingelser for spillere og trænere, har Jægersborg Boldklub søgt og opnået status af samarbejdsklub med FC København. Det fejrer klubben allerede ved at tilbyde gratis træning resten af året til alle ungdomsspillere i klubben

23. september 2020

Jægersborg Boldklub indtrådte i starten af juni som samarbejdsklub med FCK. Men idéen blev allerede lanceret på klubbens generalforsamling i foråret.

Vedtaget blev det også, at en lang række midler, der før tilfaldt klubbens 1. senior-hold blev kraftigt beskåret. Samtidig blev en mere bred satsning vedtaget, og her er samarbejdet med FCK en af metoderne til at gøre klubben til den helhedsklub, den gerne vil være.

Villabyerne satte klubbens formand og ungdomsformand i stævne for, at de kunne uddybe tankerne bag samarbejdet nærmere.

"I Jægersborg Boldklub er vi begejstret for vores nye samarbejde med FCK, som kan hjælpe os med at udvikle en god træningskultur og skabe sjove og inspirerende fodboldoplevelser for alle børn i klubben. Vi har valgt FCK som samarbejdsklub, fordi FCK tilbyder et stærkt program og stor erfaring med træningsprogrammer for alle årgange, træneruddannelse, skills-træning og fortsat udvikling af et klubmiljø, der skaber glade børn," siger ungdomsformand Jonas Kamper.

Hans ord falder godt i tråd med holdningen og tankerne hos klubbens formand Bo Ljungdahl. Han og resten af JB-bestyrelsen signalerede via generalforsamlingen en ny kurs for klubben.

Væk skulle en alt for offensiv støtte til klubbens 1. seniorhold, og en enig generalforsamling støttede således op om, at man gik fra, at 70 procent af klubbens kontingentmidler skulle gå til klubbens seniorafdeling, til at det fremover kun skal være 10.

Samtidig lød startskuddet til en mere målrettet satsning på bredden, hvilket formanden er særdeles glad for.

"Vi skal ikke bare signalere, vi er en breddeklub med plads til alle. Vi skal også være det. Og derfor rammer samarbejdet med FCK ganske godt ind i vores visioner, hvor det skal være lige så godt, at vi støtter meget ambitiøse spillere, som de glade, men måske knap så ambitiøse. Vi skal have plads til - og kunne rumme - alle typer af spillere i JB," siger formanden.

Formanden tror oprigtigt, at klubbens samarbejde med FCK vil betyde et løft for både spillere og trænere - og dermed klubben som helhed. Samarbejdet med FCK skal derfor reelt ses som udvikling af spillere og træningsmiljø.

Det uddyber sportschefen i klubben:

"Med udgangspunkt i det input og knowhow, vi tilegner os fra FCK, går vi efter at identificere talentfulde trænere, som på sigt kan komme længere i deres trænerudvikling - og måske begå sig på eliteniveau," siger sportschef i JB, Danek Olsen, der også har en stor aktie i, at samarbejdet er kommet i stand.

Han er selv tidligere træner i FCK og har derfor et rigtigt godt kendskab til miljøet og de forventninger, der stilles til elitetrænere. Derudover har han 2,5 år som træner i Jægersborg og ved selv på egen krop, hvilke spillere, mindset og træningsmiljø, der findes i i klubben i forvejen og dermed, hvor der skal sættes ind.

Også win-win i FCK I FCK er man også glad for samarbejdet, der lokalt også sker med B1903 og GVI. Om samarbejdet med JB siger Nick Sigby-Hansen, der er ansvarlig for FCK's samarbejdsprojekter.

"Vi forventer ved samarbejdet at medvirke til, at der bliver flere bedre spillere. Men det er ikke fordi, vi forventer, de skal havne i FCK på et senere tidspunkt. Det kan lige så vel ske i de klubber, vi konkurrerer mod. Men vi vil gerne give noget tilbage og især støtte bedre vilkår for trænerne eller årgangsansvarlige, som vi gerne vil kalde dem. For træneren er limen, der holder spillerne sammen," siger han.

Samarbejdsprojektet med JB kickstartes den kommende weekend, lørdag den 26. september. Her vil trænere på U-10, U11 og U12-årgangene blive inviteret med for senere at udbrede ny viden til gavn for årgangen.

"Ved at blive samarbejdsklub med vores tilgang til trænerudviklingen ønsker vi at skabe det bedste træningsmiljø om spillerne, hvor der er trygge rammer og plads til alle. De allerbedste ungdomsspillere, der spiller hos os nu, skal gerne forblive at spille hos os, ligesom de, der mere er her for det sociale, også skal kunne rummes endnu bedre," afslutter formand Bo Ljungdahl.

Lyst til at spille? Går du selv og overvejer at starte fodbold et sted i Gentofte Kommune, kunne JB være en god klub at starte i. Klubben tilbyder nemlig alle nye ungdomsspilere, som har lyst til at spille fodbold i klubben, at de gratis kan spille fodbold i resten af 2020. Det eneste, man skal gøre er at betale et indmeldelsesgebyr på 199 kr., og så kan man spille.

Interesserede kan kontakte klubben ved kontaktinfo på hjemmesiden jb-bold.dk, og alle skal være hjertelig velkommen, lyder opfordringen fra både formand og ungdomsformand.

Lyst til at træne? Jægersborg Boldklub leder altid efter interesserede trænere, der har lyst til at indgå i trænerteamet på ungdomssiden, og alle er velkomne til at henvende sig til klubbens sportschef for at høre mere. JB tilbyder et godt læringsmiljø, og qua kontakten til FCK er der gode udviklingsmuligheder via sparring med sportschefen og FCK's trænerkurser.