Naveed Alam er klar til at lange is over disken i Ordrup Ishus. Han er i forvejen kendt i området, for han driver sammen med sin kone et renseri i nabolokalet på Ordrupvej 81.

Ishus er åbnet: "Der har manglet en isbar"

Naveed Alam står bag Ordrup Ishus, der er åbnet på Ordrupvej. Han er kendt i området, for i nabolokalet driver han renseri med sin kone

Villabyerne - 24. maj 2021 kl. 10:57 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Naveed Alam har sammen med sin kone haft renseri på Ordrupvej i fem år. Da nabolokalet blev ledigt, så han sit snit til at åbne et ishus.

"Jeg synes, der har manglet en isbar, så jeg tog springet," fortæller han.

Han er selv tidligere købmand og påtog sig den hårde opgave at stå for udvælgelse og prøvesmagning af de forskellige is.

Valget faldt på Premier, fordi det er dansk og laver ægte flødeis, forklarer Naveed Alam.

Endnu sværere var det for ham som kaffeelsker at beslutte sig for drikkevareudvalget.

"Jeg har nok haft besøg af 10 kaffemaskineproducenter. Jeg valgte to ud, som kom igen, og så lykkedes det at vælge," fortæller han med et smil.

Ikke bare den grundige udvælgelse, men også lidt vanskeligheder med lokalet, gjorde, at åbningen trak ud, men nu er Ordrup Ishus åbent, og sådan forbliver det året rundt.

"Vi holder åbent hele året. Om vinteren kan det være, vi vil lave vafler og pandekager," siger Naveed Alam.

Få isen leveret I det daglige er det sønnike Zain, der kommer til at drive Ordrup Ishus, og dermed kan man roligt kalde det for et familieforetagende.

Selvom parret bor på Nørrebro, så kender de ifølge Naveed Alam området særdeles godt efterhånden. De er jo på Ordrupvej 12 timer om dagen, som han siger.

I fremtiden håber han på, at det også bliver muligt at bestille is til levering og til fester. Der er allerede en dialog i gang med firmaet Wolt, der bringer mad ud.

Udover is og kaffe serverer Ordrup Ishus også blandt andet milkshake og bubble tea, og isen fås både i laktosefri og veganske udgaver. Og får man pletter på tøjet, er der jo ikke langt til nærmeste renseri.