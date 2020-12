Se billedserie Isfuglen: ?Her har I mig i profil...?

Isfuglen er en juvel i novembermørket

Villabyerne - 06. december 2020 kl. 07:08 Af Torkild Kristensen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Novembervejret er ikke altid så dårligt som sit rygte, og især i månedens første del er det tit muligt at nyde synet af efterårsfarverne på træer og buske, når solen for en stund bryder gennem skylaget.

Nægtes kan det alligevel ikke, at måneden mest byder på korte, grå og regnfulde dage, og at naturen er begyndt at gå i dvale. Det gælder også fuglelivet. De små og store trækfugle har forlængst sat kursen sydpå for at overvintre under mildere himmelstrøg, og vintergæster nordfra er der endnu ikke kommet mange af.

Det virker derfor ekstra oplivende, når den lavtstående sol i nogle sekunder eller minutter afslører en sand symfoni af fjeret farvepragt på en gren over en af omegnens søer.

Det er isfuglen, efter manges mening Danmarks smukkeste fugl, som er ude på sin fourageringsrunde. Den lille fugl (længde 16-20 cm, vingefang 25 cm) yngler ved langsomt strømmende vandløb med en god fiskebestand, hvor den graver en gang på 75-100 centimeters dybde i en høj brink.

For enden af gangen lægger den 5-6 æg. Isfuglen og dens unger lever hovedsageligt af småfisk, som den fanger ved at styrtdykke fra grene eller tagrør. I mindre omfang er bl.a. krebsdyr og insekter også på menuen.

Holder af Mølleåen I Nordsjælland er Mølleåen fra Farum Sø til Strandmøllen et af isfuglens foretrukne yngleområder. Efter ynglesæsonens ophør begynder isfuglen og dens store unger at strejfe rundt til andre vådområder, og nu kan man være heldig at træffe den ved mange af omegnens store og små søer og damme.

Når frosten sætter ind og danner is på vandoverfladen, skynder isfuglen sig tilbage til isfri åer og bække. I hårde vintre, hvor disse også fryser til, søger den tilflugt på steder, hvor der findes åbent vand ved sluser, vandmøller eller lignende - for at kunne overleve, skal den finde et sted, hvor det er muligt at fange fisk.

Mange undrer sig nok over isfuglens navn, da den jo netop ikke trives ved tilfrosset vand, hvor den risikerer at dø af sult. Dens navn menes da også at stamme fra det gamle ord for jern/metal 'isen' (som i 'isenkræmmer'), og det menes at hentyde til fuglens nærmest metalskinnende, azurblå ryg- og halefjer.

Dens øvrige farver tæller orange underside og kindplet, hvid strube og halsplet, sort næb, blågrøn isse og vinger og røde ben og fødder - tilsammen et af de mest farvestrålende syn, den danske natur kan fremvise.

Isfuglen omtales da også tit som 'fuglenes blå juvel'.