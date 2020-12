Interesseret i at leje Alléhuset? Sådan gør du

Forleden skrev en kvinde til Villabyerne, at hun gerne ville glæde sin datter og børnebørn med nøglerne til den tidligere skovløberbolig på Gyldenlundsvej 1A, så hun bad os venligt om at tage hende med i betragtning, når der inden længe skal findes en lejer til den nyrenoverede bygning via lodtrækning.

Her må vi skuffe vor læser. Meget stikker vi vores snude i. Meget påtager vi os gerne for at være det lokale samlingspunkt, men udlejning af statens ejendomme falder trods alt uden for vores resortområde.