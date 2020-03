Inspireret af naturen

"Jeg er i øjeblikket meget eksperimenterende og nysgerrig, hvor kunsten fører mig hen. Det er en ny rejse med et langt afsæt startende med et akvarelkursus i et kloster i Aix-en-Provence og besøg i Cezannes kunststudie i 1998," fortæller kunstneren selv i en pressemeddelelse.