Katja Bamberger Bro med sin mor Dorrit Bamberger og deres fælles værk, historie- og krea-bogen ?Årets gang i Eventyrhuset?.

Inspiration til børnefamilier: Hyggelige sysler og en god historie til den digitale pause

Katja Bamberger Bro fra Hellerup har sammen med sin mor Dorrit Bamberger udgivet historie- og krea-bogen 'Årets gang i Eventyrhuset', der lærer børn om årets gang og giver familier idéer til aktivering

Da Danmark lukkede ned i foråret, stod mange hjemsendte forældre med en udfordring, hvis de ville aktivere og underholde deres børn uden brug af digitale genveje.

Men ikke Katja Bamberger Bro fra Hellerup.

"Det var ret nemt for mig at finde på noget at lave med børnene, for jeg havde selv en barndom, hvor vi dryppede stearin, lavede blindsmagning, gik i skoven og fandt blade, vi kunne tegne efter, og mange andre ting," siger hun.

Når hun under nedlukningen delte sine idéer til børnevenlige aktiviteter på Instagram, fik hun mange positive reaktioner fra taknemmelige forældre, der manglede idéer til analoge sysler med børnene. Det genoplivede hendes gamle drøm om at lave en aktivitets- og opskriftsbog.

Mor og datter samarbejdede Samtidig arbejdede hun sammen med sin mor med et historieprojekt, der fortalte børn om årets gang.

"Min mor har altid haft en drøm om at lære børn om årets gang og ville skrive en bog med en historie til hver måned. Da vi ikke måtte se hinanden under lockdown, skrev vi til hinanden i stedet. Min mor skrev historierne og sendte dem til os, og så læste jeg dem for mine egne børn om aftenen som godnathistorie."

Nu er opskrifter, krea-idéer og historien om årets gang smeltet sammen i en ny bog til børnefamilier, 'Årets gang i Eventyrhuset', skrevet i fællesskab af Katja Bamberger Bro og hendes mor Dorrit Bamberger.

"Det var rigtig hyggeligt at lave denne bog sammen på tværs af generationerne, når nu vi for en tid ikke kunne være sammen. Som foråret gik, udviklede bogen sig, så den gik hen og blev et rigtigt familieprojekt, som vi er meget stolte af at kunne præsentere," siger Dorrit Bamberger.

Hygge i en digital pause Bogen bygger på de samme værdier som samtalespillet 'Small Talk - Big Questions', som Katja Bamberger Bro udgav i 2019, nemlig at børn og voksne tager en digital pause, lægger de elektroniske fristelser til side og i stedet taler og tænker sammen, er kreative sammen og frem for alt hygger sig sammen.

Til sidst i hvert kapitel er et par Small Talk-spørgsmål, for "børn vil jo ofte gerne snakke om aftenen," som Katja Bamberger Bro siger.

Historier og aktiviteter Historien i 'Årets gang i Eventyrhuset' handler om to børn, der i julegave fra deres bedsteforældre får en pakke, der først må åbnes nytårsaften og viser sig at være et kæmpestort dukkehus med tolv døre i.

Eventyret begynder, da børnene banker på den første dør ind til "Familien Januar".

"Der udspiller sig en lille historie om en familie, der tager ud og fodrer dyr og tager hjem og drikker varm kakao. Det er nogle hyggelige, ufarlige historier, som er tænkt til alle aldre, så man har en rar fornemmelse, når man lægger sig til at sove. Børnene lærer lidt om, hvad der sker i hver måned - i et almindeligt år uden corona."

Bogen skal ikke nødvendigvis følges slavisk, men er lavet som et opslagsværk, hvor familien kan bruge historierne, opskrifterne, aktiviteterne og spørgsmålene når som helst, om end gækkebreve og udskæring af Halloween-græskar nok hører til bestemte tider på året. Bogen er grafisk bragt til live af Nanna Grunwald, som også stod bag designet af Small Talk, mens Birgitte Ahlmann har lavet illustrationerne, der giver hver historie liv.

Tak for en god barndom "Bogen er min tak til min mor og far for en god barndom. Når man selv er blevet mor, er man blevet opmærksom på, hvor meget det kræver af forældre i dag at leve op til alt det, man gerne vil leve op til. Med bogen kan vi mindes vores families værdier og traditioner, dele dem med andre forældre og give dem videre til vores børn," siger Katja Bamberger Bro.

'Årets gang i Eventyrhuset' er udkommet på FOCKSy Forlag, som Katja Bamberger Bro besluttede at oprette undervejs i processen, og forhandles i Bog & Idé-butikker samt online og i flere Kon-tur boghandlere rundt om i Danmark.