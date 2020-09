Se billedserie Formand for børneudvalget, Michael Fenger (K), mener ikke, at der er behov for en borgerrådgiver, da borgerne i dag har god mulighed for hjælp i kommunen.

Ingen opbakning til borgerrådgiver fra udvalgsformænd

Hverken formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bente Frimodt-Møller, (K) eller formand for Børneudvalget, Michael Fenger (K), støtter forslaget om en borgerrådgiver

04. september 2020
Af Kathrine Albrechtsen

Hvis forslaget om en borgerrådgiver kommer på bordet under de igangværende budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen, får det hverken opbakning fra formand for Ældre-, Social-, og Sundhedsudvalget, Bente Frimodt-Møller (K) eller Michael Fenger (K), formand for Børneudvalget.

Forslaget, som er fremsendt af Socialpolitisk Forum i Gentofte, vil have kommunalbestyrelsen til at ansætte en neutral og uafhængig myndighed, som borgerne kan gå til med alt fra spørgsmål til klager.

Rent principielt opfatter Michael Fenger forslaget som en udmærket idé, men han mener ikke, at det er nødvendigt med en borgerrådgiver i Gentofte Kommune.

"Borgerne har i dag god mulighed for at få hjælp i kommunen. De har nem adgang til politikere, hvis der er noget, som de ikke er tilfredse med. Jeg synes, at vi har et hurtigt og effektivt system, hvis folk har brug for hjælp. Man kan sige, at det lyder smukt og rigtigt med en borgerrådgiver, men jeg tror, at vores system i dag fanger det. Der er ingen grund til at ansætte en ekstra ressource. Der er ikke noget galt med idéen, men jeg tror, at det er unødvendigt i Gentofte Kommune," siger Michael Fenger.

I Gladsaxe Kommune får borgerrådgiveren tilsendt alle klagesager fra Ankestyrelsen og går analytisk til værks for at se, hvor det halter, om der er nogle mønstre og læringspotentialer. Kunne det ikke være til gavn for både forvaltningen og borgerne?

"Det bliver bare noget ekstra bureaukrati. Hvad skal vi så bruge direktører og cheferne for afdelingen, som har specialkompetencer indenfor børn- og voksenområdet, til? Nogle gange er det en god idé, men vi opbygger hver gang noget mere bureaukrati. Det bureaukrati, vi opbygger, skal være en gevinst, som er større for samfundet og borgerne end udgiften. De afvejninger skal man hele tiden lave. Vi er 75.000 borgere og en lille organisation, som det er nemt af få fat i, og det er nemt at klage til politikere og forvaltningen. Man kan mere forstå det på et statsligt plan, hvor vi har en ombudsmand, vi kan gå til," siger Michael Fenger.

Samarbejde bygger på tillid Formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Bente Frimodt-Møller (K), støtter heller ikke forslaget fra Socialpolitisk Forum i Gentofte, som hun synes ligger meget i tråd med, hvad der tidligere er blevet behandlet i forhold til et forslag fra Enhedslisten angående en borgerombudsmand.

To gange har kommunalbestyrelsen behandlet forslaget, og begge gange er det blevet stemt ned, undtagen af Enhedslisten, fortæller hun.

"Min holdning er, at et godt samarbejde med borgerne, både generelt og i konkrete sager, er et nødvendigt udgangspunkt for alt, hvad kommunen laver. Et godt samarbejde forudsætter, at borgerne har tillid til forvaltningen. En borgerrådgiver er derimod grundlæggende baseret på en idé om, at borgerne ikke kan forvente at få den nødvendige hjælp og vejledning i forvaltningen og derfor er nødt til at have en tredje part på opgaven," siger Bente Frimodt-Møller.