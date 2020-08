Pediatrician taking saliva test sample from elementary age girl's mouth performing Saliva testing (Salivaomics) diagnostic procedure

Ingen nye tilfælde af coronavirus på Busses Skole

Den hurtige nedlukning lader til at virke. Denne uge er der iværksat særlige forholdsregler på skolen

Næppe var første skoledag vel overstået før end eleverne på Busses skole i Gentofte måtte sendes hjem. Det skete efter, at en medarbejder fredag blev testet positiv for covid-19.

Medarbejderen havde ikke selv symptomer, men var blevet opfordret til at tage en test. Der så viste sig at være positivt. Før det havde vedkommende været på skolen i to dage.