Ingen musik til sankthansbålet

Gentofte Concert Band har ikke mulighed for at øve sammen, så nu er midsommerkoncerten aflyst

Med baggrund i den aktuelle situation vedrørende coronavirus og myndighedernes anbefalinger med henhold til forsamlingsrestriktioner, ser orkestret sig desværre ikke i stand til at gennemføre koncerten ved Svenske Villa i år," skriver orkesteret i en pressemeddelelse.

"Gentofte Concert Band har i mange år haft fornøjelsen af et tæt og glædeligt samarbejde med Svenske Villa Fonden i forhold til at underholde fondens og Bernstorffsparkens gæster i forbindelse med det årlige bålarrangement på sankthansaften.

Orkestrets bestyrelse har valgt at følge anbefaling fra Musisk Oplysningsforbund om at indstille alle orkestrets sammenspilsaktiviteter indtil 30. juni og først starte igen efter sommerferien.

"Selvom den aktuelle kritiske situation skulle ændre sig til det bedre i perioden op til sankthansaften, kan de musikalske forberedelser ikke nå at komme på plads i tilstrækkelig grad. Det er derfor med stor beklagelse, at Gentofte Concert Band ser sig nødsaget til at fravige den mangeårige tradition på denne særlige aften i Bernstorffsparken," skriver orkesteret videre. jk