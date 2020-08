Stemningsfuldt er det, når feltet kommer blæsende forbi. Men desværre bliver cykelløbet ikke til noget i år. Arkivfoto

Ingen alléspurt i august: Tour de Charlottenlund er aflyst

Det lokale cykelløb med den store opbakning bliver ikke til noget i år, da alle større OCC-cykelløb er blevet aflyst på grund af corona-situationen

Villabyerne - 11. august 2020 kl. 18:45 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har i 30 år henrykket lokale og cykelentusiaster i hobetal, men i år bliver det ikke muligt at nyde pedal­atleter fra nærmeste hold, som sædvanen ellers er på Tour de Charlottenlund med Jægersborg Allé som fantastisk opløbsstrækning.

Besked fra OCC-bestyrelsen

Det er selvsagt en streg i regningen for de lokale arrangører fra Ordrup Cycle Club, OCC, der dermed mister en vigtig lokal begivenhed og en masse penge og omtale. Hvor vigtigt et løb, og hvor ærgerligt det er for klubben at måtte aflyse, fremgår med tydelighed fra OCC-bestyrelsen via klubbens hjemmeside:

"Cykelløb er en essentiel del af OCC, og i særdeleshed Tour de Charlottenlund står som et løb og en folkefest, der samler vores klub og vores by. Vi havde glædet os til at gentage succesen fra 2019 og var inden Covid-19 ramte landet allerede klar med de fleste aftaler. Desværre har de nugældende forsamlingsforbud betydet, at vi har måttet revurdere situationen. Vi har sammen med La Flamme Rouge været villige til at gå langt for at sikre en afholdelse, men har efter dialog med de forskellige aktører (herunder Politi, Danmarks Cykle Union (DCU) og Gentofte Kommune) desværre måttet se i øjnene, at en afholdelse i år ikke er realistisk grundet forsamlingsforbuddet."

Ud over Tour de Charlottenlund blev alle klubbens åbne løb i maj også aflyst på grund af Covid-19. OCC havde ellers planlagt at indvie sin nye rute med events i målområdet, sponsorer og ekstra præmier til både ryttere og hjælpere.

Comeback til efteråret For at undgå et 2020 helt uden OCC-cykelløb, har den store lokale cykelklub undersøgt flere alternativer for afholdelse af et mindre licens-løb, som ville kunne afholdes indenfor de gældende regler og anbefalinger fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og DCU, f.eks. som et gadeløb for udvalgte klasser i forskerparken. Det har dog i skrivende stund fortsat ikke været muligt at få tilladelse til at bruge området.

Klubben satser dog på at vende stærkt tilbage til efteråret og sparer nu på kræfterne, mens de ser frem til at bruge dem på at arrangere nogle fede cykelløb i 2021.

Der arbejdes i klubben stadig på at afholde et klubmesterskab i løbet af efteråret.