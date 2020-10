Her ses den foreløbige situationsplan, der på skitseniveauet viser det ansøgte projekts hoveddisponering. Kilde: Rema Etablering

Send til din ven. X Artiklen: Ingen Rema 1000 - i stedet kommer der boliger på den gamle tankstationsgrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen Rema 1000 - i stedet kommer der boliger på den gamle tankstationsgrund

Gentoftes første Rema 1000 blev skudt til hjørne. I stedet vælger Rema Etablering nu at bygge 13 moderne og familievenlige boliger

Villabyerne - 29. oktober 2020 kl. 11:27 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

I flere år har der været stille på den gamle tankstation på Baunegårdsvej 8, men på det seneste har flere borgere meldt ind om ny aktivitet på grunden.

Rema 1000 har i lang tid været ejere af grunden med planer om at etablere deres første butik i kommunen. Men der var for mange benspænd til, at det lykkedes, fortæller Jonas Nyrop Vestermann, udviklingschef i Rema Etablering.

"Stationen, der ligger indenfor afgrænsningen af Gentofte Bydelscenter, blev egentligt indkøbt med henblik på endelig at kunne opføre en Rema 1000-butik i Gentofte. Desværre viste de efterfølgende undersøgelser og dialogen med kommunens forvaltning, at det ikke ville være realistisk at indpasse en forretning på ejendommen, der ville matche vores behov og samtidig efterleve kommuneplanens særlige krav til antal kundeparkeringspladser ved etablering af supermarkeder. Vi har derfor valgt at arbejde videre med et rent boligbyggeri på ejendommen," siger han.

Tilpasset arkitektur På tegnebrættet er nu et boligprojekt i fire til fem etager med 13 moderne og familievenlige boliger.

Etageboligbyggeriet skal ifølge Jonas Nyrop Vestermann opføres i materialer af høj kvalitet og tilpasses områdets bestående arkitektur med blandt andet teglstensfacader og mansardtag.

Udover et fælles haveanlæg med udendørs opholdsarealer får boligerne også enten store terrasser eller altaner.

"Projektets udformning ligger indenfor rammerne i den gældende lokalplan. Dog er det et krav i lokalplanen, at der skal udarbejdes supplerende lokalplaner, der er specifikke for de enkelte byggerier. Det er dette forhold, vi nu er ved at afklare. Det er naturlivis vores store håb, at Gentofte Kommune vil prioritere udarbejdelse af den supplerende lokalplan, så vi kan komme fra start med kortest mulige af­træk og se ejendommen aktiveret til nye formål," siger Jonas Nyrop Vestermann, udviklingschef i Rema Etablering.

Nybyggeri kræver ny plan Gentofte Kommune bekræfter over for Villabyerne, at Rema Etablering vil opføre boligbebyggelse på grunden, og de skal komme med et boligprojekt, som kommunen skal tage stilling til.

"Ejendommen er omfattet af Lokalplan 212 for Gentofte Bydelscenter, som fastlægger anvendelsen af ejendommene inden for hele bydelscentret. Baunegårdsvej 8 kan efter lokalplanen blandt andet anvendes til boligformål. Lokalplanen fastlægger dog, at væsentlig nybyggeri forudsætter ny lokalplan. Derfor vil et projekt til boliger på grunden skulle udarbejdes og lægges til grund for den nye lokalplan," skriver Gentofte Kommune i en mail til Villabyerne.

relaterede artikler

Grønne hække i høring: Fra grøn begejstring til arg modstand 14. oktober 2020 kl. 10:15

Bevarelsen af grønne bælter: Ny lokalplan vil afvise fast hegn og mure 02. oktober 2020 kl. 11:45