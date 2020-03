Indstillet til designpris: Frihed fra dryptis og smerter

En jordemoder og en lokal fysioterapeut så et problem i deres praksis omkring behandling af kvinder med bækkenbundsproblemer og fik en god idé. Sammen med en bandagist gav de den fysisk form, og i onsdags blev denne idé nomineret til Danish Design Awards 2020 under kategorien Healthy Life.

Når knibeøvelser ikke er nok

Micha Grøn kommer med et eksempel på en patient, der efter to fødsler havde nedsunket underliv. Hun havde dryptisset og haft tyngdefornemmelser i underlivet i otte år. Hendes liv var stærkt begrænset af hele tiden at være bange for at tisse i bukserne - noget alt for mange kvinder kender til. Hun havde prøvet alt, inklusiv masser af knibeøvelser, men uden effekt. Men med Empelvic Metoden fik hun igen kontakt med sin bækkenbund og hendes inkontinens forsvandt på fire uger.