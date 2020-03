Hovedbiblioteket viser 12. marts Hirokazu Kore-edas film ?Nobody Knows? med introduktion af filmhistoriker Peter Skovfoged Laursen. Pressefoto

Indføring i Hirokazu Kore-edas filmunivers

Hvad vil det sige at være en familie? Og hvordan er livet og lykken at finde i de små øjeblikke? Kom tættere på filmskaberen Hirokazu på Gentofte Bibliotek på torsdag

Gentofte Hovedbibliotek tilbyder torsdag 12. marts kl. 18-21 en mulighed for at lære den japanske filminstruktør Hirokazu Kore-eda at kende.

Filmen 'Nobody Knows' fra 2004 er baseret på en virkelig hændelse og handler om en børneflok på fire, som bliver efterladt af deres mor i en lejlighed i Tokyo. Børnene indser snart, at de selv må tage ansvaret for deres hverdag og hinanden.