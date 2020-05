Er der mon nogen hjemme. I coronatiden er der det som regel, så antallet af indbrud rasler ned i Gentofte. Arkivfoto fra Gentofte Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Indbrudstyve ramt af corona-tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrudstyve ramt af corona-tiden

Antallet af indbrud i Gentofte er faldet med 32 procent i første kvartal i år sammenlignet med sidste år. Corona-nedlukningen har sendt os hjem, så tyvene ikke kan få arbejdsro, og de udenlandske tyve er lukket ude

Villabyerne - 12. maj 2020 kl. 11:16 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færre er kommet hjem til opdirkede døre og vinduer og manglende værdier i huse og lejligheder i kommunen i starten af 2020. Blot 129 indbrud har der været i årets første måneder. I 2019 var der 190 indbrud i samme periode, og i 2016 294.

Tallene er opgjort af samarbejdet Bo Trygt, bestående af Det Kriminalpræventive Råd, foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Trygfonden. Og de viser et landsdækkende fald i indbrud i første kvartal på 16 procent.

Døgn uden indbrud Landet over har der de sidste 30 år været omkring 30.000 indbrud årligt, men tendensen er faldet de seneste år til omkring 25.000. 81 procent af indbruddene mod private boliger sker i villaer.

Anmeldte indbrud i første kvartal Lyngby-Taarbæk

2020: 71

2019: 142

2018: 120

2017: 79



Rudersdal

2020: 92

2019: 128

2018: 165

2017: 176



Gentofte

2020: 129

2019: 190

2018: 185

2017: 246





Kilde: Danmarks Statistik 2020: 712019: 1422018: 1202017: 792020: 922019: 1282018: 1652017: 1762020: 1292019: 1902018: 1852017: 246Kilde: Danmarks Statistik Og ifølge Bo Trygt er tegn på liv, som udendørs belysning og nysgerrige naboer et rigtig godt supplement til effektive låse og usynlige værdigenstande.

Programleder Britt Wendelboe meddeler i en pressemeddelelse, at vi nok må forberede os på, at åbningen efter corona-tiden kan give flere anmeldelser:

"Det, at mange har været mere hjemme end normalt, har gjort livet surt for indbrudstyvene. Ifølge politiet har nogle af de mest indbrudsplagede områder endda oplevet døgn uden indbrud. Nu bør vi forberede os på en mere almindelig hverdag."

Og det er Nordsjællands Politi sådan set enig i. Hos indbrudsgruppen har politikommissær Henrik Sejer i høj grad kunnet mærke den lave aktivitet blandt indbrudstyvene:

"En hverdag for os handler ofte om, at vi møder ind om morgenen til, at der i løbet af natten er blevet fanget nogle tyveknægte. Det har der været meget lidt af de sidste tre måneder," siger politikommissæren til Villabyerne om det faldende indbrudstal:

"Vi har haft tid til at kigge på nogle af de sager, som vi har haft liggende på hylderne: Efterforskningstip og nedprioriterede sager, og så har nogle af vores folk haft tid til også at hjælpe i andre afdelinger, for eksempel med efterforskning af økonomisk kriminalitet."

Østbander lukket ude På spørgsmålet om, om politiet har forklaringer på faldet i indbrud ud over den kendsgerning, at folk har været mere hjemme svarer Henrik Sejer:

"Det handler også om, at vi har lukket grænserne, så de omrejsende, typisk østeuropæiske kriminelle fra Rumænien og Litauen, ikke kan komme ind"



Politikommissær i indbrudsgruppen Henrik Sejer, Nordsjællands Politi "Det handler også om, at vi har lukket grænserne, så de omrejsende, typisk østeuropæiske kriminelle fra Rumænien og Litauen, ikke kan komme ind. Vi har set en del af sådan nogle grupperinger, hvor de kommer her udelukkende for at samle tyvekoster i et sommerhus med intentionen om at køre dem retur over grænsen," siger Henrik Sejer, der også forudser mere almindelige tider, når folk igen vender tilbage til en mere travl hverdag uden for huset.

Nabohjælp Bo Trygt anbefaler i forhold til forebyggelse, at man bruger corona-tiden med mange timer i hjemmet til at udvikle sin indbrudssikring ved at gennemgå sit hjems svage punkter og sikre dem, etablere sensor-styret udendørs lys og sikre sig nabohjælp i området ved selv at gå forrest.

I Gentofte Kommune er der 8,3 nabohjælpere per 100 husstande, mod 11,1 i Lyngby-Taarbæk og 15,7 i Rudersdal Kommune.

Og så skal vi være bedre til at holde lidt mere øje med, hvad der foregår hos naboen, når de ikke er hjemme. Ifølge Bo Trygt har to ud af tre tyve oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo. Og aktiv nabohjælp, hvor man aftaler at holde øje med hinandens haver og indgangspartier kan forhindre op mod hvert fjerde indbrud.

Kilde: Danmarks Statistik