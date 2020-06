Indbrudstyv anholdt ved Begoniavej

En 60-årig mand overraskede mandag morgen omkring klokken 09.00 en indbrudstyv i entreen til sin bolig på Resedavej. Indbrudstyven, som beskrives som spinkel af bygning, hvid i huden, iført grå hættetrøje, sort tørklæde hen over mund og næse, lyse bukser og mørke sko stak af fra stedet.

Indbrudstyv anholdt

Senere samme dag blev en 29-årig mand fra Brønshøj anholdt og sigtet for indbrudsforsøg, efter han klokken 10.15 havde knust en rude til en villa på Ranunkelvej og efterfølgende forsøgte at komme ind. Han stak efterfølgende af fra stedet, men blev fundet i området omkring Begoniavej af en patrulje. Hvorvidt der er tale om den samme mand, der brød ind i en villa på Resedavej og blev overrasket af en beboer på stedet, skal den kommende efterforskning af sagen forsøge at klarlægge.