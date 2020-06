Indbrud i smykkeforretning på Gentoftegade

Klokken 00.54 natten til mandag blev det anmeldt af et vidne, at en rude var blevet knust i en smykkeforretning på Gentoftegade cirka 20 minutter forinden. Nu var nogle mænd kommet retur til butikken, hvorfra de var i gang med at forsyne sig med varer via den knuste rude.