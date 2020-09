Ildsjæl: Christina Wex får Gentoftes initiativpris

Modtagere af Initiativprisen

2008 Arne Madsen for sit arbejde i Netværkshuset2009 Elevrådet på Ordrup for deres initiativ til Streetfestivalen2010 Teit Andersen for sit arbejde med Helligdommen Skatebane2011 Natteravnene for arbejdet med at skabe tryghed for unge i kommunen2012 Pia Boysen for sit engagement i børnekorene ved Gentofte og Jægersborg Kirker2013 Foreningen Vangedes Venner for deres engagement i kultur- og fritidslivet i Vangede2014 Foreningen Genklange for initiativ til koncerter, der introducerer klassisk musik for børn2015 Sofie Thorhauge for sit engagement i at skabe kreative værksteder for unge i Det Grå Pakhus2016 De otte unge, der arrangerede en velkomstfest for nyankomne flygtninge2017 Foreningen Brandts Haves Venner for pasning og pleje af G.N. Brandts Have2018 Lokalhistoriker Niels Ulrik Kampmann Hansen for sit arbejde med formidling af Gentoftes lokalhistorie2019 Lions Club Hellerup for deres engagement i at skabe oplevelser og muligheder for andre gennem velgørenhed