Ib Michael kommer forbi Gentofte Hovedbibliotek

Gentofte Hovedbibliotek får besøg af Ib Michael, som deltager i et forfattermøde på biblioteket 22. oktober fra klokken 17 til 18.30.

"Ib Michael debuterede i 1970 og kan derfor i år fejre 50 års jubilæum som forfatter. Det fejrer vi på Gentofte Hovedbibliotek. Ib Michael er forfatter til over 30 romaner, digte og rejseskildringer om udlængsel, mirakuløse sammentræf og fremmede kulturer og civilisationer. Mange af Ib Michaels bøger er stærkt påvirket af Sydamerikas magiske realisme. Ib Michael er kendt for sin fabulerende skrivestil og sit sanselige billedsprog samtidig med, at hans fortællinger er forankret i tid og sted. Det, hvad enten om de foregår i middelalderen eller atomtiden, i Latinamerika, Kina eller Roskilde," skriver Gentofte Hovedbibliotek i en pressemeddelelse.