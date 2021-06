I dag i Gentofte Kino: Se filmen om Tove Jansson og hør kendt forfatter fortælle

"Tove Jansson er kendt i hele verden for de folkekære mumitrolde og deres magiske univers. I det biografiske drama 'Tove' følger vi den unge billedkunstner i efterkrigstidens Helsinki, hvor hun kæmper for at bryde fri af sin berømte faders skygge og skabe sin egen kunst. I byens kunstnermiljø møder hun den frisindede politiker Atos Wirtanen, som hun forelsker sig i, men Jansson drages også af den kvindelige teaterinstruktør Vivica Bandler, der på trods af Janssons egen tvivl tror på, at mumitroldene er noget helt unikt. Filmen 'Tove' er et stærkt og rørende drama om at turde lytte til sin indre stemme - i både kunst og kærlighed."