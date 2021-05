Formand for Gentofte Kommunelærerforening, Jeppe Dehli, mener det er gået for hurtigt med at få eleverne tilbage i skole. Pressefoto

I dag er alle elever tilbage i skole: For hurtigt, mener lærere

Villabyerne - 06. maj 2021 kl. 11:41 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Torsdag kunne samtlige børn i grundskolen endelig vende tilbage til deres klasseværelser. Skoledagen med tavle, kridt og slappe leverpostejsmadder i madpakken har været længe savnet efter måneder med skærmundervisning og senest uger med skole og hjemmeskole på skift.

Men det er gået lige lovlig hurtigt med at få de sidste elever tilbage, mener en lokal lærerforening.

I Gentofte Kommunelærerforening er formand Jeppe Dehli blevet kimet ned af lærere og tillidsrepræsentanter, siden den fulde skolegenåbning blev politisk besluttet af Folketingets partier natten til tirsdag.

Lærerne undrer sig over, at eleverne absolut skal undervises på skolens matrikel med bare to dages varsel, og at deres indvendinger bliver siddet overhørig af Gentofte Kommune.

"Det er meget glædeligt, at vi nu får mulighed for at have alle elever tilbage på skolerne samtidig. Men Gentofte Kommunes beslutning om at insistere på, at alle elever skal undervises på skolen fra torsdag er udtryk for en manglende forståelse for den igangværende undervisning. Det stiller børn og unge i en ugunstig situation, hvor de unge endnu en gang med meget kort varsel skal omstille sig og endnu en gang ikke får den nødvendige ro og forudsigelighed omkring deres skolegang," siger Jeppe Dehli.

Men er det ikke også elevernes ønske at komme tilbage i skole?

"Det handler ikke om, hvorvidt eleverne har lyst til at blive hjemme. Jeg er sikker på de gerne vil i skole, og lærerne gerne vil have dem i skole. Det her handler om, hvordan vi får dem i skole, og hvad der foregår i skolen. At det ikke er noget, der over natten er presset igennem, så lærerne skal stå på mål for noget, der kun er af middelmådig karakter i forhold til det, der var planlagt. Selvom eleverne gerne vil tilbage, så vil de også gerne tilbage til noget, der giver mening for dem."

Hvor længe skal I lærere bruge på at planlægge undervisningen?

"For mange elevgrupper vil man relativt let kunne omforme den undervisning, der er planlagt, mens andre har planlagt ekskursioner eller anden undervisning. Når man skal omstille en skoledag med en til to dages varsel, så har det nogle konsekvenser, og lærere planlægger altså noget længere i forvejen. På den anden side af weekenden ville være mere hensigtsmæssigt, så vi taler i virkeligheden bare om, at eleverne vender tilbage på mandag i stedet for torsdag," siger lærerformanden.

Jeppe Dehli er grundlæggende uforstående over for forvaltningen i Gentofte Kommune, som, han mener, har et for ensidigt fokus i denne situation.

"Både skoleledelser og lærere har udtrykt bekymring for elevernes læring og trvisel med uendelige og vilkårlige omstillinger, og det er derfor ærgerligt at opleve en skoleforvaltning, der omkring genåbning alene tænker i, at hurtigt er godt," siger han.

Vigtigt med elever tilbage

I Gentofte Kommune udtrykker direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Anders-Peter Østergaard forståelse for, at der er tale om en kort frist for lærerne, men han mener ikke, det vil gå ud over eleverne.

"Det er rigtig glædeligt, at alle børn nu igen kan komme tilbage til deres skoler på fuld tid - det har både børnene, forældrene og vi glædet os til. Vi følger naturligvis regeringens udmeldinger og finder det vigtigt, at børnene også i vores kommune er en del af den generelle åbning af samfundet fra torsdag. Vi anerkender, at det er med kort frist, at lærerne skal ændre deres undervisningsplaner, men har tillid til, at børnene nok skal få en god skoledag," skriver han i et svar til Villabyerne.