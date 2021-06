Se billedserie Sådan kan det nye Lunden komme til at se ud i Høje-Taastrup. Tegning: Danielsen Architecture

I dag afgøres Charlottenlund travbanes fremtid: Flytter måske til Vestegnen

Medlemmerne af Det Danske Travselskab skal på en generalforsamling onsdag vælge mellem to modeller for Charlottenlund Travbanes fremtid. Enten skal travbanen blive og udvikles, eller også skal den flytte til en anden kommune og grunden sælges.

16. juni 2021

Nordens ældste travbane ligger i Charlottenlund. I 130 år har Lunden været et udflugtsmål og stedet, hvor de bedste travkuske har dystet om at vinde årets mest prestigefulde løb på dansk grund, Dansk Trav Derby.

Men det kan snart være slut.

Onsdag i denne uge er der generalforsamling i Det Danske Travselskab, der ejer banen, og her skal medlemmerne beslutte, hvilken af to modeller, bestyrelsen skal arbejde videre med.

Valget står mellem at sælge den nuværende grund og flytte til Høje-Taastrup eller at blive og udvikle travbanen i Charlottenlund.

Udfordringen er et faldende tilskuertal, mangel på heste og lavere pengepræmier.

"Den økonomi, vi skal bruge til at vende denne udvikling, findes ikke ved at sælge fem skilte, to sponsorater, en konfirmation, en sommerfest eller 1.000 entrebilletter mere. Vi skal bruge penge, mange penge...," som det bliver beskrevet i præsentationen af de to modeller.

Fraflytning Dem har bestyrelsen offentliggjort forud for generalforsamlingen, på baggrund af det arbejde, de har lavet siden august.

Under overskriften 'Det nye Lunden' er der lavet en grundig gennemgang af scenariet med en flytning til Høje-Taastrup Kommune.

Der er detaljerede økonomiske udgifter og arkitekttegnede visualieringer af en stor tribune, træningsbane og hestestalde.

I præsentationen fremhæves fordele ved en flytning:

"En fantastisk infrastruktur, tættere på hestene," hedder det blandt andet.

"Placering i et rekreativt område under udvikling, hvor alle drømme kan realiseres."

"Multifunktionelt anlæg, som kan bruges til mere end trav. Masser af synergi, liv 365 dage om året."

"En kommune, som er positiv og gerne vil os," fortsætter det.

Tidligere har bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen sagt, at et salg af grunden i Charlottenlund til boligbyggeri vil kunne indbringe omkring 900 millioner kroner, mens han skønnede, at en ny travbane i Høje-Taastrup vil koste omkring 350 millioner kroner.

"Så det er den store friværdi, der gør det spændende. Det vil betyde, at vi kan investere penge i sporten. Man har snakket om en flytning mange gange, men hver gang har man vendt tommelen ned. Men sporten er presset økonomisk, og hvis vi ikke får øget præmieniveauet, så bliver der færre heste, og så er det en nedadgående spiral," sagde Michael Juul Nielsen til sn.dk i februar.

Udviklingspotentiale Også for den anden model med en udvikling af Charlottenlund Travbane er der lavet en præsentation, hvor der er set på fordele og muligheder.

Her fremhæves, at den lange historie lever videre og at banen har en unik identitet.

I forslaget lægges der op til, at tribunebygningen udvides og ombygges.

Der bliver lagt vægt på, at publikum kommer tættere på banen og staldene, der skal flytte nærmere tribunen, så det hele samles.

Det forudsætter, at de eksisterende stalde kan sælges.

Bestyrelsen håber i modellen på en salgspris på mindst 250 millioner kroner. Det forudsætter en ny lokalplan med en bebyggelsesprocent på cirka 60, skriver de. Det skal afklares i samarbejde med Gentofte Kommune, som der ikke har været dialog med.

Den dialog vil bestyrelsen først tage, når medlemmerne har besluttet sig onsdag.

Bestyrelsesformand i Det Danske Travselskab, Michael Juul Nielsen, ønsker over for Villabyerne ikke at gå ind i fordele og ulemper ved de to modeller.

Han fortæller blot, at han glæder sig til at få en afklaring.

"Jeg ser frem til at få besluttet, om vi skal til højre eller venstre. Jeg ønsker ikke at anbefale den ene model frem for den anden. Medlemmerne kommer formentlig til at være meget splittede. Det er sportens aktive og medlemmer af Det Danske Travselskab, der skal blive enige med sig selv. Jeg ser begge forslag som skitser, og der kommer nok ændringer," siger han.