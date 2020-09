Send til din ven. X Artiklen: I Parsley Salon hyldes Danmarks bedste kokke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I Parsley Salon hyldes Danmarks bedste kokke

'Jeg ville gerne fortælle historien om, hvordan vi gik fra sovs og kartofler og pølsevogn til Michelin-stjernerne,' siger køkkenchef og indehaver af Parsley Salon, der inviterer til Jam Sessions med landets bedste kokke.

Villabyerne - 27. september 2020 kl. 18:26 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Michelin-stjernerne er de senere år drysset ud over de danske restauranter. Det gastronomiske niveau er tårnhøjt over hele landet, danske køkkenchefer vinder VM, og Noma er fire gange kåret som verdens bedste restaurant.

Men hvordan gik vi fra at være en sovs-og-kartofler-nation til at blive et madkulturelt flagskib, der er kendt i hele verden.

Allan Schultz, der er kok og indehaver af Parsley Salon på Strandvejen er ikke i tvivl. For før Noma blev kåret til verdens bedste restaurant, havde en lang række passionerede kokke skabt fundamentet for den udvikling, dansk gastronomi høster frugterne af i dag.

Kokke, der igennem et langt liv har tilsidesat familieliv og normale arbejdstider for at give gæsterne en ekstraordinær smagsoplevelse. Kokke som Søren Gericke, Erwin Lauterbach, Jan Pedersen og Jan Hurtiggkarl, der smittede og inspirerede en ny generation til at hvæsse køkkenkniven.

Allan Schultz har selv været en del af den udvikling.

Det lange seje træk "Da jeg startede i kokkelære, der kunne man kun få en slags tomat, og det var den fra "Gasa", der var dyrket på et hollandsk gartneri," fortæller han.

Men siden er smag og kvalitet i den grad kommet i højsædet, og Danmark har udviklet sig til at blive en gastronomisk supermagt.

"Der er mange store kokke, der har været med til at bane den vej. Jeg vil gerne være med til at hylde dem, der tog det lange seje træk. Det er deres skyld, at vi begyndte at dyrke kvaliteten, at vi i dag er stolte af vores fag," siger han.

Gastronomien i Danmark er i dag blevet en turistattraktion.

"Hele trenden omkring bæredygtighed og nyt nordisk har fået os til at gå ombord i vores eget univers. Det var jo nærmest en neutronbombe, man smed ind i branchen, da vi begyndte at se på vores egne ressourcer. Bare gå ned på Charlottenlund Strand, der kan man samle massevis af urter, kål og tang. Pludselig havde vi nogle råvarer at arbejde med, som var helt unikke for vores land," fortæller han.

Program Program for kommende jamsessions i Parsley Salon



Claus "Røde" Christensen

07. okt. 19.00 - 23.00

Per Thøstesen

21. okt. 19.00 - 23.00

Bo Beck

12. nov. 19.00 - 23.00

Rene Bolvig

14. jan. 2021 19.00 - 23.00

Jan "Cocotte"Pedersen

29. jan. 2021 19.00 - 23.00



Drømmer du om at komme med til jamsession kan man købe billetter via



Allan Schultz er selv udlært hos Erwin Lauterbach fra Hotel Østerport 1989, hvor Erwin havde 1 stjerne i Michelin guiden. I dag er Erwin på Lumskebugten, og her fik Allan Schultz mulighed for igen at arbejde for ham sidste år.

"Og han er der stadig. Selvom han har rundet de 70 år, er han ikke træt. Der er nøjagtigt den samme energi og vildskab i det køkken. Det er vildt inspirerende," siger Allan Schultz.

Parsley Salon For godt et halvt år siden overtog Allan Schultz lejemålet af kælderlokalet under Hellerup Park Hotel og måtte umiddelbart efter lukke igen på grund af corona, men nu er Parsley Salon åbnet for selskaber og private dining.

Hvorfor salonen kom til at hedde Parsley, er der også en god forklaring på.

"Persille er en fantastisk krydderurt, der findes i et utal af varianter, der er noget klassisk, enkelt og ærligt over den."

Det samme er der over indretningen i salonen med de fine håndmalede tapeter og tunge mørkegrønne møbler. Ud af højtaleren flyder jazzede evergreens.

"Jeg ville skabe et rum, hvor man virkelig slapper af og får skuldrene helt ned," siger han.

Det er et intimt og hyggeligt lokale, hvor salon og køkken smelter sammen. Idéen er, at det skal være en totaloplevelse.

"Det skal være et sted, hvor folk mødes og udveksler idéer og tanker både privat og professionelt."

Det er alle de tanker, der smelter sammen i Allan Schultz seneste projekt Jam Session, hvor han på skift inviterer Danmarks bedste kokke indenfor til en unik engangsforestilling.

"Jeg ville gerne hylde de stjernekokke, der gennem de seneste 30 år har gjort deres til at bringe dansk gastronomi helt op i toppen af verdenseliten, så jeg lavede en liste over de 50 bedste kokke i Danmark, der i den periode virkelig har sat deres aftryk på den danske madkultur. Foreløbigt har 30 meldt positiv tilbage."

En enestående aften

Det bliver en "Jam Session". En engangsforestilling som gæsterne kan løse billet til og opleve landets bedste kokke. Aftenen foreviges af fotograf Jacob Termansen. I sidste ende samles det hele til en bog, hvor hver kok får sit eget kapitel, og på den måde er det med til at give et samlet billede af alle de ildsjæle, der har lagt fundamentet for, hvor dansk gastronomi er i dag.

Allan Schultz har allerede haft besøg af stjernekokke som Thomas Pasfal, Francis Cardenau og Thomas Rode. Den 25. september er det Henrik Boserup, der indtager madscenen.

"Det er deres fortjeneste, at vi ikke længere hylder det jævne og beskedne. Vi er et fag, hvor vi nyder at dele ud af vores viden og glædes over hinandens succes. Man må godt være god," siger han.

Nogle af de kokke Allan Schultz har inviteret, har han selv arbejdet sammen med, andre har han beundret på afstand.

"Mange af dem har viet deres liv til deres arbejde. De fortjener at blive en del af historien. De har ofret alt for det her. Når man har passion for det her fag, så kan man ikke komme af med den igen. Det er en konstant stræben. Man kan altid blive bedre, dygtigere, restauranten kan blive pænere. Det er skidefrustrerende," siger han og griner lidt.

For Allan Schultz har selv prøvet at drosle ned og var med til at starte 'Dagens Måltid'. "Men pludselig stod jeg der og tænkte, er det virkelig det her, jeg vil," fortæller Allan Schultz.

Han savnede igen det ekstraordinære. På Salon Parsley har han mulighed for at tilbyde gæsterne en unik oplevelse. Han nyder at være tæt på dem, at kunne se og høre deres reaktioner på mad og vin.

"Det er brændstoffet. Det er det, vi får igen. Vi elsker den ros. Det er det vi bliver høje af. "

