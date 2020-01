I Gittes skuffe gemte der sig en suttemus

I takt med, at sutterne blev mindre og mindre for hver dag, der gik, mistede børnene lysten til at bruge dem. Og til sidst var de helt væk. Spist af suttemusen. Rub og stub.

Det var ikke nemt at vænne de små af med sutten. Så på et tidspunkt begyndte hun at klippe små huller i sutterne med en neglesaks, når børnene var faldet i søvn, og når de vågnede og spurgte, hvad der var sket, sagde hun:

"Det har været sjovt at lave den. Det er virkelig en bog, jeg har brændt for," siger Gitte Schou Hansen, der allerede fandt på historien for 30 år siden, da hendes børn var små, og tandlægen begyndte at tale om suttebid og skæve tænder.

Om morgenen gør børnene store øjne og må i gang med at lede efter den lille lodne fyr, som efter sigende har et ret så skævt smil.

Du kan sende dem til julemanden, hænge dem på et træ i Frederiksberg Have, eller du kan sætte din lid til en lille sulten mus.

"Da mine børn fik børn med strittende fortænder - den ene har det flotteste suttebid af denne verden - fandt jeg suttemusen frem igen og begyndte at læse op fra den, og så besluttede jeg mig for, at nu skulle den bare ud. Jeg gennemgik bogen og bragte den op til 2020-niveau. Illustrationerne er lavet om, men historien er den samme," fortæller hun.

Gitte blev så glad for den frække mus, at hun skrev historien om den ned og lavede illustrationer til i papirsklip. I begyndelsen af 1990'erne sendte hun bogen til Carlsens Forlag, som gerne ville udgive den. Men kun hvis hun lavede illustrationerne om. Det ville Gitte dog ikke. Og suttemusen blev lagt i skuffen.

Gør det selv

Det med at lave bøger er med tiden blevet en levevej for Gitte. Siden suttemusen blev gemt væk, har hun produceret 39 forskellige genrer af hobbybøger, og i år 2000 sagde hun farvel til jobbet som afdelingsleder på Rigshospitalet og sprang ud som fuldtidsillustrator.

I 2009 oprettede hun sit eget forlag, og det er her, Suttemusen har fået hjemme.

"Den brændte i min skuffe. Jeg var nødt til at have den ud. Jeg kunne ikke bære at tage ind på et forlag og få at vide, at jeg skulle rette på den. Jeg tænkte: Nej, jeg gør det selv."

Og nu ligger den her på hendes skrivebord. Færdig og klar til at blive sendt ud i verden. Med nyklippede tegninger og et håb om, at den kan hjælpe forældre og børn med at sige farvel til sutten.

"Jeg er enormt glad for, at den har fundet vej op ad skuffen, så den ikke længere ligger der og gemmer sig," siger Gitte.