Se billedserie Skateparken Jägers mandag eftermiddag, Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor er Jägers lukket, når Skateparken i Fælledparken er åben? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor er Jägers lukket, når Skateparken i Fælledparken er åben?

11-årige Simon Land har en bøn til Gentofte Kommune: Genåbn Jägers. Fritidschef Stig Eiberg holder fast i beslutningen om at holde Jägers lukket, efter han har talt med politiet

Villabyerne - 03. februar 2021 kl. 07:10 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Simon Land er 11 år og elsker at skate. Det bedste, han ved, er at komme op i fart og udføre nye tricks, der får højlydt anerkendelse fra andre skatere. Men siden 8. september 2020 har der været stille på skatebanen Jägers i Gentofte. På grund af corona bliver kommunens skatere mødt med gitter og adgang forbudt-skilt.

Det undrer Simon Land. For på 25 minutter kan han stå ved ramperne i Skateparken i Fælledparken og få lov at skate. Det fik ham mandag til at ringe til Gentofte Kommune.

"Jeg kan nemlig ikke forstå, hvorfor den ene skaterpark er åben, mens den anden ikke er. Det er lidt underligt, fordi alle dem, som plejer at skate på Jägers, tager ind til den anden. Hvis vi fik åbnet den her op igen, så kunne vi jo også fordele os ud på to steder," siger Simon Land.

Han forstår godt, at Gentofte Kommune har lukket stedet ned af frygt for coronasmitte, hvis der dukker for mange unge op på én gang.

"Men hvis de nu fik ansat to vagter til at sige, at der skal gå to ud, før man må komme ind, så kunne vi få det til at fungere," lyder forslaget fra den unge skater.

Orker ikke så meget Simon Land går i 4. klasse på Ordrup Skole. Som resten af kommunens unge har han været hjemsendt og modtaget skærmundervisning på Teams siden 4. januar 2021.

"Det er lidt underligt, fordi alle dem, som plejer at skate på Jägers, tager ind til den anden. Hvis vi fik åbnet den her op igen, så kunne vi jo også fordele os ud på to steder."





Simon Land, 11 år og skater Når undervisningen er overstået, spiller han ofte computer, mens han venter på, at hans forældre bliver færdige med at arbejde, så han kan overtale dem til at tage med ham ind til Fælledparken for at skate.

"Det er virkelig trættende at sidde foran en skærm hele dagen. Man orker ikke så meget andet. Det er lidt kedeligt og irriterende, at man ikke kan lave de ting, som man plejer," siger Simon Land, som glæder sig til på mandag 8. februar, hvor han må vende tilbage til normal undervisning på Ordrup Skole og møde sine klassekammerater igen.

Forslag afvist Simons mor, Jane Frederikke Land, har henvendt sig til Gentofte Kommunes fritidschef Stig Eiberg med en bøn om at få genåbnet Jägers. Hun fik hurtigt svar om, at hun bestemt ikke var den første, der skrev om Jägers.

"Vi er smertelig klar over, hvad det betyder for både børn og unge, at de ikke kan få brændt deres energi af på Jägers, men der kommer altså til at gå et stykke tid endnu," lød svaret i mailen fra Stig Eiberg, som henviste til, at inden lukningen var der konstateret mellem 75-100 unge, der brugte Jägers på samme tid. Formentlig på grund af, at mange andre anlæg på det tidspunkt var lukket.

"Når vi fortsat holder Jägers lukket, så skyldes det dels, at politiet har bedt os om det, da de unge brugere ikke overholder restriktionerne," lød det i mailen.

Forslaget om vagter blev også afvist.

"Vi har ikke ressourcer til at betale for at have en vagt på fra kl. 13-22, som er der, hvor Jägers er meget besøgt," skrev Stig Eiberg.

Jane Frederikke Land er ærgerlig over, at kommunen ikke vil forsøge sig med en genåbning.

"Jeg synes godt, at man kunne tænke i løsninger frem for problemer for at imødekomme en åbning af Jägers. Jeg har fuld forståelse for, at man er bange for smittespredning. Det skal man også have respekt for. Vi er selv meget opmærksomme på det. Men man kunne åbne udendørsområder med vagter i dagtimerne mellem kl. 12-17. Når der er så stor fokus på mistrivsel blandt unge, også når der ikke er corona, så synes jeg godt, at man som kommune kunne være lidt mere løsningsorienteret og gøre en ekstra indsats," siger hun.

Vi må være forsigtige Fritidschef Stig Eiberg fortæller til Villabyerne, at han så sent som tirsdag har talt med politiet, som anbefaler kommunen stadig at være forsigtige.

"Derfor holder vi fast i beslutningen om at holde Jägers lukket," siger han, som ikke kender til baggrunden for, at skateranlægget i Københavns Kommune er åbent.

I foråret havde Gentofte Kommune meget dårlige erfaringer med at holde Jägers åbent, fortæller Stig Eiberg.

"De børn og unge, der brugte skaterparken respekterede ikke retningslinjerne, og vi var mange gange til stede for at bede skaterne og løbehjulsbrugerne om at respektere retningslinjerne, ligesom politiet var forbi ved flere lejligheder. Det havde ingen længerevarende effekt, da der var aktivitet relativt hurtigt efter, at vi eller politiet havde forladt skaterparken," fortæller han.

26. januar 2021 besluttede Gentofte Kommune, at udendørs idræt- og bevægelsesanlæg kunne blive genåbnet, fordi der var en nedadgående tendens for de samlede smittetal for corona. Dog under hensyn til de nationale retningslinjer om, at maksimalt fem personer må samles i en gruppe. Skatebanen Jägers var dog ikke en del af ligningen.

"Jägers har i modsætning til for eksempel fodboldtræning eller lignende ingen voksne til at styre aktiviteterne, og da vi ved, at der kommer brugere fra mange forskellige steder, blandt andet store dele af Nordsjælland og Vestegnen og bruger skaterparken, vil faren for smittespredning blive øget, hvis vi åbner Jägers," siger Stig Eiberg.

Har I overvejet som løsning at holde en begrænset åbningstid mellem kl. 12-17 med to vagter tilknyttet?

"Det er vurderingen, at det ikke er det rigtige at gøre i forhold til de restriktioner, vi har pt. Derfor giver det ikke mening at bruge ressourcer på den indsats," lyder det fra fritidschefen.

relaterede artikler

Pædagog i opråb - er bange for at gå på arbejde under corona 20. januar 2021 kl. 07:53

Kommune opfordrer: Giv børnene kortere dage 20. januar 2021 kl. 05:56