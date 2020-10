Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hvordan får du din daglige motion? Hvis du altså bevæger dig

Spørgeskema om bevægelsesvaner blev 19. oktober sendt ud til hver 10. borger i Gentofte

Villabyerne - 24. oktober 2020 kl. 08:15 Kontakt redaktionen

19. oktober modtog cirka hver tiende voksne borger i Gentofte Kommune et spørgeskema i e-boksen om deres bevægelsesvaner og deres motiver for at være fysisk aktive i hjemmet, på arbejdspladsen, under transport og i fritiden.

'Danmark i Bevægelse', som undersøgelsen hedder, er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme.

Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, f.eks. cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder.

På den måde opstår der et danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive.

I Gentofte Kommune lavede man for fire år siden en idræts- og bevægelsespolitik, og inden spurgte man godt 3.000 borgere om deres idrætsvaner, mv.

Virker politikken? Med 'Danmark i Bevægelse' får man nu mulighed for at se, om idræts- og bevægelsespolitikken har flyttet noget i Gentofte, og man kan sammenligne med resten af landet. Siden er Gentofte også blevet visionskommune, hvor man bliver målt og vejet på antallet af aktive borgere i og uden for foreningerne.

Endelig arbejder Gentofte Kommune gennem 'En Times Motion om Dagen' på at sikre rammer i Gentofte Kommuner, så alle borgere har mulighed for en aktiv hverdag. jesl