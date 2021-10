Se billedserie Hvor skal farten sættes ned til 40 km/t i Gentofte Kommune?

Hvor skal farten sænkes? Se politikernes svar

Gentofte Kommune kan blive en af 15 udvalgte kommuner, som får magten til selv at bestemme, hvor farten skal sænkes fra 50 til 40 km/t

Villabyerne - 07. oktober 2021 kl. 06:52 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Landets transportminister Benny Engelbrecht (S) udmeldte i starten af september i år, at han var klar til at give 15 kommuner magten over fartgrænsen i tætbebyggede områder, så et fartskilt på 50 km/t kan blive ændret til 40 km/t.

"Det handler først og fremmest om at sørge for, at hastigheden kommer ned, hvor bløde og hårde trafikanter møder hinanden. Af hensyn til trafiksikkerheden," sagde transportministeren efter udmeldingen.

I Gentofte Kommune lægger man ikke skjul på, at man er interesserede i at blive en af de 15 kommuner, som er med i den treårige forsøgsordning.

På nuværende tidspunkt afventer kommunen, hvilke søgekriterier Vejdirektoratet opstiller for rammerne for forsøget.

I mellemtiden har Villabyerne spurgte de seks partier i kommunalbestyrelsen, hvor de gerne ser, at farten bliver sat ned i Gentofte Kommune.

Morten Løkkegaard, Venstre: "I Venstre har vi ikke lagt os fast på, hvilke strækninger, der kunne blive tale om, men det giver selvfølgelig mening at kigge på vejene langs med de 11 skoler og de mange daginstitutioner - i det omfang, at der ikke allerede er 40 km/t begrænsning der".

Kristine Kryger, Radikale Venstre og næstformand i Teknik- og Miljøudvalget:

"Jeg har nogle helt konkrete steder, hvor jeg ønsker farten sat ned. Ved Bommen, hvor børn fra Bakkegårdsskolen skal krydse for at komme over til deres fritidsklub. Og rundt om mange skoler skal vi gøre en ekstra indsats for at få farten ned. Men en hel anden problematik er de hastighedsmålinger, borgerne får præsenteret. Hvis kun få procent kører for hurtigt, synes man det er ok, og det synes jeg ikke. Der skal ikke særligt mange biler, der kører for stærkt, før det er problematisk. I stil med Berlin og Barcelona, synes jeg, at vi skal gøre hele kommunen til 40 km/t. Hvis ikke vi kan gennemføre det, så se mere kritisk på de hastighedsmålinger. Selvom det kun er fem procent, som kører for hurtigt, kan det stadig opleves som utrygt, og som et sted man bør sætte farten ned. Og så er der generelt store fordele ved at køre langsommere. Det er godt for miljøet og skaber større tryghed. Og så har det en kæmpe indvirkning på støjen. For hver 10 km/t man sætter hastigheden ned, så falder decibelen drastisk."

Brigitta V. Rick, SF:

"Vi vil gerne sætte hastighederne ned til 40 km/t på de sekundære veje, der grænser op til skolerne. Det vil sige Brogårdsvej, Maglemosevej, Hellerupvej, Dyssegårdsvej m.v. Det er altafgørende for SF, at vejene til skolerne gøres så sikre for børnene som muligt, så forældrene tør lade deres børn cykle. Vi kunne også godt tænke os at indføre samme hastighed på særlige områder i Gentofte, hvor man må køre dels 40 og dels 50 km/t afhængigt af, hvor på vejen man er. Samme hastighedsgrænser på 40 km/t giver sammenhæng, det er lettere at overskue for bilister og giver ro og nedsat støj i hele området. Der kan også være strækninger, hvor der er risiko for ulykker, fordi vejenes beskaffenhed indbyder til høj fart. De strækninger skal vi kigge på og inddrage i forsøget. Det er vigtigt med skoler og daginstitutioner, men tiltaget skal forbedre det samlede miljø for alle, som vil opleve mere ro i trafikken både for bilister, cyklister og fodgængere - ikke mindst for gående børn og børn på cykler. Det giver mindre støj og mindre forurening, så vi samlet set får et bedre miljø i Gentofte med færre ulykker og tilskadekomne. Til glæde for alle."

Karen Riis-Kjølbye, De Konservative og formand for Teknik- og Miljøudvalget:

"Konservative har ikke mulighed for at udtale sig specifikt på nuværende tidspunkt om trafikforsøgene."

Søren Heisel, Socialdemokratiet:

"Jeg tænker, at hastigheden skal ned på Tuborgvej. Så er der naturligvis Lyngbymotorvejen, hvor jeg ønsker hastigheden sat ned både på motorvejen og på vejen "Lyngbyvejen", der løber langs siden af motorvejen. Men jeg ser også gerne, at hastigheden bliver sat ned på små villaveje og i på mindre veje ved beboelsesområder. 50 km/t er alt for hurtigt, når der er legende og krydsende børn eller på de små veje, hvor der er skolebørn på vej til klub. F.eks. er det jo dybt mystisk, at man må køre 40 km/t på Snogegårdsvej, men når man kommer til Ved Bommen, må man igen køre 50 km/t. Her er der tale om, at der er skolebørn på vej til deres fritidsklub, som skal over vejen. Det giver jo ingen mening. Hvis vi ikke bliver blandt de 15 kommuner, er jeg også klar til at gå videre, præcis som Københavns Kommune gjorde, som vandt over Københavns Politi i retten og fik lov til at indføre fartgrænser på 40 km/t i to områder på Amager."

Jeanne Toxværd, Enhedslisten:

"Det er så godt, at Gentofte Kommune er med i ansøgningen. I Enhedslisten mener vi, at farten skal sættes ned på alle skoleveje til 30 km/t. På veje, hvor der kører busser og ikke er cykelsti, skal det vurderes, om det skal sættes ned til 30 eller 40 km/t. Og så skal farten sættes ned til 40 km/t på Ordrupvej, Jægersborg Allé, Calisensvej, Strandvejen, Hellerupvej, Gentoftegade, Vangedevej, Vangede Bygade, Smakkegårdsvej og Kildegårdsvej. Og på Tuborgvej, som også vil være støjreducerende."