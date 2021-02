Hvem skal vide hvad i en organisation? Ny bog kaster lys over det

For at få besvaret de spørgsmål, så har Line Sander, der er cand.comm. med speciale i pædagogik, skrevet bogen 'Sidemandsoplæring - Vidensdeling i praksis'. Om den nye bog fortæller Gentofte-borgeren selv:

"Det første spørgsmål er langt nemmere at svare på end det andet. Nej, alle skal selvsagt ikke vide alt. Det er hverken muligt eller anbefalelsesværdigt, ikke en gang i små organisationer. Der er brug for, at medarbejdere med hver deres spidskompetencer og unikke viden bidrager til organisationens samlede drift og udvikling. Og så er der brug for vidensdeling mellem medarbejdere, teams og afdelinger, for ellers ved den ene hånd ikke, hvad den anden gør."