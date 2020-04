Hvem siger man ikke kan danse i Skoda?

Nordsjællands Politi var til stede under hele koncerten, så selvom børnene havde svært ved at skjule deres glæde og måtte titte og vinke ud af vinduerne

"Vi vendte tingene på hovedet, drejede teaterscenen rundt, slog læsseporten op og transmitterede koncerten via bilradioen. Folk var taknemmelige for at få en anderledes koncert - og glæden var stor blandt publikum. Så vi er lettede og glade over at vores anstrengelser lykkedes så godt.