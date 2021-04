Se billedserie To gymnasieelever fra Ordrup Gymnasium vil over de næste måneder skrive dagbog til Villabyerne om den gradvise genåbning af gymnasiet.

Send til din ven. X Artiklen: Hvem havde forestillet sig en 17-årig glæde sig til at komme ud af døren om morgenen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem havde forestillet sig en 17-årig glæde sig til at komme ud af døren om morgenen?

Et glimt af den gamle hverdag: To gymnasie-elever fra Ordrup Gymnasium vil over de næste måneder skrive dagbog til Villabyerne om den gradvise genåbning af gymnasiet. Se fotos og læs om deres første dag tilbage efter tre måneder i joggingsæt og med skærmundervisning.

Villabyerne - 17. april 2021 kl. 09:23 Af Axel Arndal, 2.s, Ordrup Gymnasium Kontakt redaktionen

Næsten halvdelen af min undervisningstid på Ordrup Gymnasium er foregået bag computerskærmen derhjemme, men nu kan vi endelig vende tilbage til undervisningen på skolen.

I begyndelsen er det kun på halv tid, men det er stadig rigtig STORT efter mange måneders virtuel undervisning.

Lunke forventninger

Forventningerne om at vende tilbage var dog lunkne.

Erindringen om den korte periode med udendørs undervisning, hvor vi i blæst og regn havde er par lektioner, gjorde mig skeptisk, og skuffelsen over den langvarige nedlukning under den anden bølge af corona sad stadig i mig.

Jeg havde altså ikke de store forventninger omkring at få den normale undervisning tilbage efter påskeferien.

Jeg var allerede inde i rytmen med at sætte vækkeuret til 7.50, logge ind på Teams og møde op til den første virtuelle lektion.

Jeg havde vænnet mig til undervisningen bag skærmen, så hvor meget forskel ville det gøre at vende tilbage til fysisk undervisning på halv tid?

Efter ganske kort tid tilbage på OG gik det op for mig, hvor stor forskel der er på virtuel og fysisk undervisning, og hvor meget de små ting fra den normale hverdag egentlig betyder: De gode grin med sidekammeraten, ping-pong dialogerne med lærerne og de fem minutters pauser i timerne, hvor man kan lade energien op.

Alle de små ting, man tog for givet, dengang corona bare var en øl.

Holdt humøret højt Lettelsen og glæden ved at være tilbage skinner ikke kun igennem hos mig og mine kammerater, men også hos lærerne, der ihærdigt har forsøgt at holde humøret højt med diverse konkurrencer og kreative undervisningsmetoder.

En næsten umulig opgave må man sige. De skulle dog ikke gøre meget, når vi igen kunne ses fysisk. Det høje humør kom helt af sig selv.

Noget at se frem til Da de første tre dage tilbage på skolen var overstået, tænkte jeg, at det næsten var for godt til at være sandt. Det var det muligvis også, for torsdag og fredag skulle vi tilbage til virtuel undervisning.

Men nu er der noget at se frem til: Det fysiske fremmøde er blevet et højdepunkt, der giver de tunge virtuelle lektioner mere mening. Hvem havde forestillet sig, at en 17-årig 2.g'er skulle glæde sig så meget til at komme ud ad døren en tidlig mandag morgen?

Nu ser jeg frem til næste gang, min klasse må komme tilbage på skolen, til de sjove stunder med klassekammeraterne, de små hyggelige pauser og det korte glimt af en normal hverdag, der vil være tilbage for en stund.

Jeg nøjes gerne med en lille bid af den gamle dagligdag, mens jeg glæder mig til, at normaliteten vender tilbage.