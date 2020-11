Hvad topdirektøren gerne ville have vidst

'Nine of mine' i overskrifter

Handler om at spotte talenter til forfremmelse til toplederroller. Det er et værktøj til at vurdere talentets rækkevidde med fokus på, hvordan IQ, EQ (emotionel/social intelligens) og flid sammen er afgørende for succes.Model, der har til formål at undgå det vakuum, at en medarbejder, der er opgivet og samtidigt ikke afviklet, agerer demotiveret i virksomheden til skade for sig selv og virksomheden.Model, der handler om at styre uden om de fælder, der skabes, når konflikter og kriser opstår, og i stedet styre mod alternativet med værktøjer og derved skabe en vindersituation.Navigeringsværktøj til agilt og struktureret at vurdere, om der leveres på de givne målsætninger. Modellen har fokus på klarhed i definitioner og disciplin.Har til formål at dreje fokus fra fortiden til fremtiden. Rummer værktøjer til at arbejde mere fremtidsfokuseret og derved styre energien derhen, hvor påvirkningsmuligheden er størst.Modellens altoverskyggende tema er gennemsnit, men nøglen i modellen handler om det modsatte, idet modellen arbejder med tallene i periferien for i sidste ende at styrke gennemsnittet.Model, der beskæftiger sig med, hvordan man navigerer igennem kompleksitet med fokus på altid at ramme løsningen krystalklart og enkelt.Model med værktøjer til at undgå unødigt bureaukrati i erhvervslivet, fordi minimering af bureaukrati ofte skaber agilitet, mens det omvendt kan skabe bureaukratiske fælder, når virksomheder vokser.Modellens formål er at skabe fremskridt i virksomhedens problemløsninger ved at skabe den agilitet, der er nødvendig for at løse dagligdagens mange mindre problemer, inden de bliver større.