Se billedserie Hans Toft overrækker mandag borgmesterkæden til Michael Fenger. Efter 28 år som stemmesluger giver hans tilbagetræden måske chancen for andre partier? Arkivfoto: Signe Steffensen

Hvad sker der, når bykonger stopper?

Hvordan er Konservative og udfordrerpartierne i Gentofte stillet ved kommunalvalget, når borgmester Hans Toft træder tilbage efter 28 år? Det hjælper ekspert i kommunalpolitik Roger Buch med at svare på

Villabyerne - 12. maj 2021 kl. 13:09 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

14.926. Så mange stemmer - mere end hver tredje - fik den afgående borgmester Hans Toft (K) ved kommunalvalget i 2017.

For første gang siden 1985 er han ikke længere at finde på stemmesedlen i Gentofte Kommune, når der skal vælges en ny kommunalbestyrelse til november, og det kan få selv den mest pessimistiske lokalpolitiker til at drømme om at indynde sig hos de mange vælgere, der skal sætte krydset et nyt sted i år.

Den kommende borgmester Michael Fenger gør sig selvfølgelig forhåbninger om at overtage størstedelen af stemmerne, men hvad viser historien os egentlig, når bykonger stopper? Det har Villabyerne undersøgt med hjælp fra Roger Buch, forsker og lektor på Danmarks Journalisthøjskole og ekspert i kommunalpolitik.

Valget i 2017 Op til valget i 2017 identificerede TV2 fem kommuner, hvor der skulle vælges en helt ny borgmester, efter en længere siddende bykonge var trådt tilbage.

I Esbjerg, Middelfart, Odense, Tårnby og Ikast-Brande vinkede de farvel til en borgmester, der havde siddet på posten et sted mellem 15 og 32 år.

Nogle steder havde han (alle steder var der tale om mænd) trukket sig før valget for at lade en ny partifælle tage over, i andre kommuner blev han siddende helt til slut.

Fælles for de fem kommuner var, at den nye borgmester efter valget kom fra samme parti som den gamle.

Godt nyt for Michael Fenger og Konservative skulle man mene, men Roger Buch maner til besindighed.

Mens tendensen ved sidste valg var, at der for eksempel i flere kommuner kom ét parti med absolut flertal, så gik det den modsatte vej ved forrige valg. Der er derfor ingen entydig historik at læne sig op ad.

"Sandheden er, at man ved det ikke. Når man undersøger det her systematisk valg efter valg, så tegner der sig ikke noget mønster af, at når den gamle garvede stopper, så går det dårligere for partiet. Eller bedre. Det kommer an på, hvem der tager over, og det kan man ikke sige noget om på forhånd," forklarer han.

Konservativ bastion Historisk kommer man dog ikke uden om, at Gentofte så absolut er en konservativ højborg. Det ligger ikke lige for at forestille sig magten skifte, når man lægger oveni, at partiet også på landsplan klarer sig bedre end længe.

"Generelt står den røde blok stærkt og har en chance mange steder, og sådan et borgmes­terskifte laver jo en åbning, men man må også sige, at Konservative står fantastisk," siger Roger Buch.

Hvad angår tidspunktet for magtoverdragelsen er eksperten dog en anelse forbeholden. Det er en god idé at lade en ny mand komme til før valget, men det kunne med fordel være sket lidt tidligere, mener han.

"Standarden er, at man gør det noget før. Der er ingen forskning på det, men hvis jeg skulle give et råd, så ville det være at skifte et år eller to før valget. Der er ikke nogen anden måde at lære at lave et budgetforlig på end at være ham, der selv forhandler det på plads. Det er smart, at han bliver fuldtidspolitiker og får tid til at sætte sig ind i sagerne. Den dårligste model må være, at den gamle borgmester bliver siddende til den sidste dag, men jeg synes godt nok et halvt år er lige i underkanten," siger Roger Buch.

Kommunalvalget finder sted tirsdag den 16. november i år.

