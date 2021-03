Hvad kan vi lære af coronatiden?

Efter et år med corona ønsker Gentofte Kommune at blive oplyst af borgerne om, hvordan de håndterede det. Derfor vil kommunen med hjælp fra et digitalt spørgeskema meget gerne høre borgernes dom over alt fra driften af vuggestuer, skoler, plejeboliger og jobcentre, til den generelle håndtering af nedlukning og genåbning. Spørgeskemaet tager 15 minutter at gennemføre, og alle besvarelser behandles fortroligt. Gentofte Kommune håber at få et indblik i det liv og den hverdag som borgerne har været igennem det seneste år. En mindre gruppe borgere har også fået tilsendt undersøgelsen med e-boks. Linket til spørgeskemaet kan findes inde på Gentofte.dk. Ka