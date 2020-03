Hvad gør du, hvis din datter er psykisk syg?

Hvordan støtter du din far, datter, mor, kone, søn eller mand eller hvem det nu er i din familie, der lider af psykisk sygdom? Samtidig med at du passer på dig selv? Er det svært? Så kom til foredrag med Bolette Granzow på tirsdag

At være pårørende til en psykisk syg kan være voldsomt belastende. De pårørende oplever en stor usikkerhed omkring relationen til den psykisk syge, for eksempel, hvordan støtter man sig selv og den psykisk syge, så relatio­nen kan få bedre betingelser?

Bolette Granzow, som selv er pårørende, vil tale om, hvor vigtigt det er at arbejde med at være tydelig i sin adfærd over for sig selv og sine pårørende og dermed blive mere fri til at sætte grænser. Bolette Granzow vil bruge eksempler fra sit arbejde med unge voksne og i relationen til egen familie og omgangskreds. Foredraget vil også handle om de muligheder og udfordringer tydelighed kan give i relationen til den psykisk syge.