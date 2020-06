Arkivfoto

Huskede du at tage dit skrald med?

Kampagnekoordinator Hanne Hjetting Nielsen arbejder året rundt på at gøre Ren By til et fælles ansvar i Gentofte Kommune

Villabyerne - 11. juni 2020 kl. 14:33

I løbet af året modtaget vi løbende læserbreve fra frustrerede borgere, der gør opmærksom på overfyldte skraldespande eller skrald, der ligger og flyder i parker og på gader og stræder.

Hanne Hjetting Nielsen fra Affald og Genbrug i Gentofte Kommune er ansat som 'Ren By'-kampagnekoordinator og formidlingsmedarbejder. Hun forsøger med det gode at gøre Gentoftes borgere opmærksom på deres ansvar med kampagnen 'Ren By - Hver Dag', der skal forebygge henkastning af affald.

"Med kampagnen opfordrer vi borgerne til, at vi sammen holder byen ren. En måde vi gør opmærksom på dette er blandt andet med vores fire 'Ren By'-plakater, der følger årstiden. Vi tror og håber på, at folk hurtigt kan genkende dem og bliver mindet om på en kærlig måde at vi skal tage hånd om vores by," siger Hanne Hjetting Nielsen.

Hun fortæller også, at kommunen hele tiden har et øje på de offentlige skraldespande, som Park og Vej, står for at tømme.

"Under Covid-19 har der været et stort tryk på affaldsbeholderne - med blandt andet take away affald - formentlig fordi, vejret har været godt, og restauranter og cafeer har haft lukket. Vi satte derfor i denne periode ekstra mandskab ind for at tømme spandene," siger Hanne Hjetting Nielsen.

I Gentofte kommune har man en lang tradition for, at holde affaldsindsamlinger om foråret i samarbejde med Danmarks Naturfredning Gentofte og lokale miljøorganisationer.

"Sidste år holdt kommunen som noget nyt en stor affaldsindsamling i forbindelse med World Cleanup Day i efteråret, hvor mere end 300 borgere i alle aldre støttede op om indsamlingen. Vi krydser fingre for, at kunne holde indsamlingen igen i efteråret."

Hun sætter af gode grunde stor pris på Alexandra Boenæs indsats for at opdrage på især rygerne ved Gentofte Station.

"Ally (Alexandra Boenæs Red.) er super sej og et forbillede, og derfor har Ren By også valgt at støtte hendes indsats med en plakat, der skal hænge på Gentofte Station. Vi har også givet 'Ren By'-lommeaskebægre til uddeling i stationskiosken og hos pølsemanden, som rygerne kan bruge til deres cigaretskod. Så skal Ally forhåbentligt ikke samle dem op," siger Hanne Hjetting Nielsen.

Ren By udlåner også udstyr som gribestænger, handsker og poser til egne affaldsindsamlinger og alle, der vil gøre noget godt for deres by. Det benytter både børnehaver, skoler, lokale foreninger og virksomheder sig af. Så skulle man have lyst til at organisere en oprydning i sit eget kvarter, så behøverman ikke at gå ned på udstyr. steff

