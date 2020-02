Se billedserie Her på Lykkevej 2 i Charlottenlund kunne der ligge en dejlig murstensvilla omgivet af have. Foto: Gry Brøndum

Hus i forfald på fjerde år - men kommune har svært ved at gribe ind

På hjørnet mellem Bernstorffsvej og Lykkevej ligger en misligeholdt grund med resterne af et byggeprojekt, som aldrig er kommet i gang. Nu klager naboerne forgæves over forfaldet

Villabyerne - 26. februar 2020 kl. 10:07 Af Gry Brøndum

Det kunne minde lidt om et af de her spøgelseshuse i provinsen, der bare er blevet forladt og har fået lov til at gå i opløsning, fordi ingen har interesse i at få ryddet op. Men Lykkevej 2 er en på papiret en flot adresse i hjertet af Charlottenlund lige ud til hovedfærdselsåren Bernstorffs­vej, blot et stenkast fra rådhuset og skråt over for Bernstorffsparken.

Her står resterne af en byggetomt i gule mursten og sopper i sin egen oversvømmede ansats til en kælder.

Uden om det påbegyndte byggeri ligger baller af rockwool halvvejs blottet i deres plasticindpakninger - i opløsning.

Hvide isoleringsplader er spredt rundt med vind og vejr i den del af grunden, der kunne have været baghave længst væk fra vejen.

Blå og røde plasticrør stikker op af nogle grave langs det høje gitterhegn, der afspærrer byggegrunden.

Byggepaller, stabler af fliser, grusbunker, en trillebør og en løsrevet advarselstrekant ligger spredt rundt på jorden, som om byggeriet er blevet forladt fra den ene time til den anden uden nogen videre plan.

Skidt i haven Og det er da også sådan, at flere af naboerne har oplevet det kuldsejlede projekt.

På Lykkevej 4 bor ægteparret Karsten og Susan Lybke. De flyttede ind i 2017 efter at have købt halvdelen af ejendommen, hvor grunden foran dem, som i dag er Lykkevej 2, blev solgt fra til ny bebyggelse.

Ifølge Karsten og Susan Lybke var kælderen her under opbygning allerede i 2016:

"Herefter begyndte de så at mure op fra grunden," fortæller Karsten Lybke: "Men så gik de pludselig i stå, og firmaerne kom og hentede mørteltårn og stillads og sådan noget fra byggeriet."

Men én ting er, at Lykkevej 2's rod ikke er rart at have udsigt til fra soveværelset, som Karsten og Susan Lybke har i dag. Noget andet er, at rodet breder sig:

"Vi er begyndt at blive rigtig irriterede over det, fordi vores børnebørn kommer her i haven og finder skidt og skrammel, der blæser herind fra nabo­grunden," fortæller Susan Lybke.

Stille vand Hun kontaktede da også borgmester Hans Toft (K) i maj 2019 med en beklagelse over forureningen af deres have og en bekymring for lugten fra nabogrunden:

"Siden sommeren 2018 har der ikke været en grundvandspumpe, og det betyder en mængde stillestående vand med deraf følgende lugtgener," skrev Susan Lybke til borgmesteren, og hun uddybede, at hun ikke kunne se, hvordan Lykkevej 2 kunne leve op til Gentofte Kommunes bygningsreglement.

Som svar skrev Gentofte Kommunes byggesagsbehandler den 20. december 2019:

"Kommunen kan desværre umiddelbart ikke i medfør af planloven eller byggeloven kræve fremdrift i byggeriet og da ejendommen er ny-udstykket, dvs. der ikke har været etableret bolig derpå endnu, kan vi heller ikke gribe ind efter boligreguleringsloven."

Ingen entreprenør Kommunen bemærkede i sit svar til Susan Lybke, at der ikke er nogen aktiv entreprenør, som kan kontaktes i forhold til byggepladsen, og at byggepladsen fremstår som aflukket og indhegnet, så den ikke er til fare for trafik eller lignende.

"Men hvorfor er der ikke nogen grænser for, hvor længe et byggeri må stå tomt og forfalde, som det gør?" spørger Karsten Lybke.

Det spørgsmål har Villabyerne sendt videre til Gentofte Kommunes Plan og Byg-afdeling i håb om at få et fyldestgørende svar:

Til det har chef for Plan og Byg i Gentofte Kommune, Michael Holst, følgende kommentar:

"Gentofte Kommune ser gerne, at der snarest sker noget på ejendommen, da det selvsagt ikke er en tilfredsstillende situation for naboerne," skriver Plan og Byg-chefen, der dog ikke har særligt vide rammer for at gribe ind:

Ejer svarer ikke "Vi kan ikke som kommune inden for lovens rammer forlange et byggeri genoptaget, hvis det er gået i stå. Vi har forsøgt at få kontakt til ejeren med henblik på at få ordnet forholdene på ejendommen. Ejeren har desværre ikke reageret på kommunens henvendelser. Vi afsøger dog fortsat alle muligheder for at gribe ind over for ejeren og forholdene på grunden," lyder svaret fra Gentofte Kommune.

Ifølge OIS.dk, Udviklings- og Forenklingsstyrelsens side med genveje til ejendomsdata, ejer en vis Farah Saqib grunden.

Vi har haft kontakt til en person ved navn Farah Saqib, som vi har fået oplyst er ham, men denne har ikke ønsket at udtale sig, hverken om selve ejerskabet eller planerne for lykkevej 2.