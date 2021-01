Hundelufter sparkede efter fremmed hund - straffen faldt prompte

Søndag eftermiddag var den gal igen. Klokken 15.23 anmeldte en 52-årig mand fra København, at han netop var blevet udsat for vold i Bernstorffsparken, idet han var blevet slået i ansigtet med en flækket læbe til følge.

Ifølge anmelderen begyndte situationen med, at hans hund blev angrebet af en fremmed hund, hvorfor han følte sig nødsaget til at sparke til den fremmede hund for at få den væk, hvorefter den 31-årige slog den 52-årige i ansigtet. jbl