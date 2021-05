Se billedserie ?The Kindness of Strangers? fortæller om en lille gruppe mennesker i New York, der bliver hinandens redning. Pressefoto Foto: Fotograf Per Arnesen

Humoristisk drama: En film man bliver varm om hjertet af

Filmstriben anbefaler i denne uge Lone Scherfigs 'The Kindness of Strangers'

Villabyerne - 15. maj 2021 kl. 06:42 Af bibliotekar Lisa Stahlhut, Gentofte Hovedbibliotek

Filmen 'The Kindness of Strangers' fra 2019 er et humoristisk drama instrueret og skrevet af Lone Scherfig. Hendes første selvskrevne film på engelsk.

En hjertevarm historie om en lille gruppe mennesker i New York, hvis skæbner der hver især befinder sig i en dyb menneskelig krise. På trods af deres situationer bliver de alligevel hinandens redning i sidste ende, da deres veje krydses.

Vi kommer ind i historien, hvor den unge mor Clara (Zoe Kazan) flygter fra sin voldelige og psykopatiske ægtemand, politimanden Richard, som spilles af Esben Smed.

Han har systematisk mishandlet både hende og deres to sønner, og nu har hun fået nok.

De tre flygter fra Buffalo til New York, hvor de håber på, at Richard ikke vil finde dem.

Ekspert i at overleve Clara har ikke andet af værdi med sig end bilen, så da de kommer til New York, bliver det ren overlevelse for dem at klare dagen og vejen, men man må sige, at Clara er en ekspert i at overleve.

Hun sniger sig ind på hoteller og stormagasiner, hvor hun fylder tasken med det, hun kan, og det viser sig, at hun er lidt af en mestertyv.

En dag er bilen blevet bugseret væk, og den lille familie bliver for alvor hjemløse i det vinterkolde New York. Det går ned ad bakke for dem, og de må bruge dagene på herberger og biblioteker.

En dag vil skæbnen, at de lister de sig ind på en "russisk" restaurant, hvor de gemmer sig under et flygel et par dage.

Stedets ejer, den humoristiske Timofey (Bill Nighy), har taget den tidligere straffede Marc (Tahir Rahim) under sine vinger og gjort ham til bestyrer af stedet.

Marc opdager den lille familie på deres gemmested og vil hjælpe dem med deres uholdbare situation.

Marc selv er med i en selvhjælpsgruppe for tidligere kriminelle. Her møder vi lederen af gruppen, den næstekærlige, arbejdsomme, men også noget udbrændte sygeplejerske Alice (Andrea Riseborough).

Hun bliver bindeleddet til personerne i historien, og med sin omsorg får hun andre til at vokse, blandt andet den noget håbløse og hjemløse Jeff (Caleb Landry Jones), som hun også hjælper på højkant.

Marc og Clara forelsker sig, og han tilbyder den lille familie husly i hans lille lejlighed over restauranten. Desværre får Claras mand færten af dem, og en kamp begynder.

Marcs gode ven, den lidt håbløse og kejtede advokat John (Jay Baruchel), vil hjælpe hende med en skilsmissesag, der bestemt ikke bliver behagelig.

Charmerende og alvorlig Det er en charmerende og humoristisk historie, der også rummer en alvorlig side. En rigtig Lone Scherfig-klassiker. Man er godt underholdt og bliver varm om hjertet af at se filmen og den medmenneskelighed, der er imellem karaktererne.

De filmiske virkemidler er med både flotte scener fra New York og triste suppekøkkener, hvilket er med til at fortælle historien og skabe en særlig stemning, sammen med den noget kontrastfulde klassiske musik. Se filmen gratis på Filmstriben.dk.